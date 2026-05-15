Аналитические дайджест SeaNews, 12-15 мая 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2026

На 19 неделе 2026 года ставки фрахта почти на все направления подросли.

HHLA сократила перевалку, но увеличила выручку

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала финансовые и операционные итоги первого квартала 2026 года.

Российский транспортный сектор

В апреле 2026 года по сети РЖД в восточном направлении отправили на экспорт 10,4 млн тонн угля.

В апреле 2026 года по сети РЖД в восточном направлении отправили на экспорт 10,4 млн тонн угля

Товарооборот

Экспорт растительного масла через порты Краснодарского края

В январе-апреле 2026 года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердили качество и безопасность семи экспортных партий льняного масла общим объемом более 7,6 тыс. тонн.

Российский экспорт и импорт, 3 месяца 2026

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-марте 2026 года составил 164,1 млрд долларов США.

Экспорт мороженого из Омской области

Предприятия Омской области в первого квартале этого года экспортировали 215 тонн мороженого.

Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск

С начала 2026 года через МАПП Забайкальск проследовало 103 тыс. транспортных средств международной перевозки, на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 20 неделя, 2026

На 20 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта не изменились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 20 неделя, 2026

На 20 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax снизились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 20, 2026

На 20 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех исследуемых балтийских относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 20, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются четвертую неделю подряд.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 19 неделя 2026

На 19 неделе 2026 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрировали разнонаправленную динамику.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 19 неделя 2026

На 19 неделе цены на бункерное топливо в исследуемых портах уменьшились.

