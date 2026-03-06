Аналитический дайджест SeaNews, 2-6 марта 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2026

После китайских новогодних каникул почти на всех исследуемых трейдах ставки продолжили снижаться.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 10, 2026

На 10 неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry подрос на 3%.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 снизился на 5,2%

Импорт сократился на 2,7%, экспорт – на 12,8%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в январе 2026 в деталях

В январе 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,2%.

Грузы РЖД, 2 месяца 2026: снижение на 5,8%

Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 0,9%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в январе 2026 увеличился на 4%

Экспорт, на долю которого приходилось 86,1% всего грузооборота, вырос на 6,4%.

Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 в деталях

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2026 года соответствовала 3,4%.

Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 вырос на 8,7%

94,4% груженых контейнеров прошло в каботаже.

Что в контейнерах у «Дела»

Группа «Дело» провела анализ номенклатуры перевозок грузов в контейнерах в 2025 году.

Грузооборот Арктического бассейна в январе 2026 в деталях

В январе 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 12,2%.

Грузооборот Арктического бассейна в январе 2026: выросла перевалка нефтепродуктов

В январе 2026 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 9,8% относительно показателя января 2025 года.

Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2026

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам февраля 2026 года.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 в деталях

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2026 года соответствовала 0,08%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 снизился на 69,5%

Груженых контейнеров было обработано на 64,2% меньше, чем в январе 2025 года.

Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2026 в деталях

В январе 2026 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 26,7% относительно показателя января 2025 года.

Товарооборот

Экспорт зерна из Сибири достиг исторического рекорда – «Русагротранс»

С июля 2025 по февраль 2026 года сибирский регион экспортировал 3,6 млн тонн зерновых. Э

Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, итоги 2025

По данным Евростата, совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией по итогам 2025 года сократился на 5,5%.

Товарооборот Россия – Индия в 2025 году

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в 2025 году снизился на 10%.

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, итоги 2025 года

Самая крупная поставка удобрений из РФ в ЕС морским путем была в июне 2025 года.

Конфетный экспорт с Урала

В прошлом году объемы поставок составили 180 тонн шоколадных конфет.

Шиппинг

Frontline увеличил выручку в тайм-чартерном эквиваленте

Frontline опубликовал неаудированные финансовые показатели за четвертый квартал 2025 года.

Фрахтовый рынок

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности март 2026 года.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 10 неделя 2026

На 10 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают снижаться.

Фрахтовый рынок Черного моря, 10 неделя, 2026

На 10 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно 9 недели года повысились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 10, 2026

На 10 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из всех исследуемых балтийских направления повысились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 10, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая относительно прошлой недели уменьшились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 9 неделя 2026

На 9 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива почти во всех исследуемых портах увеличились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 9 неделя 2026 год

В порту Калининград HSFO подорожало на 4,2%.

Фото: Shipspotting / Martin Klingsick