Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 10, 2026
06.03.2026

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 10, 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 5 неделя, 2026
    Ставки резко пошли вверх.
    Только для подписчиков
    2026Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    20.02.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 8, 2026
    Ставки не меняются третью неделю подряд.
    Только для подписчиков
    Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    19.02.2026
    Контейнерооборот российских портов в январе 2026 снизился на 13,6%
    Импорт сократился на 15,3%, экспорт – на 26%.
    2026КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    15.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 3 неделя, 2026
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    24.02.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2026 снизился на 25%
    Импорт уменьшился на 37,5%.
    2026Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    05.02.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 6 неделя, 2026
    Ставки опустились.
    Только для подписчиков
    2026Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.03.2026 Первый длинносоставный контейнерный поезд из Тобольска
    06.03.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 снизился на 69,5%
    06.03.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 10, 2026
    05.03.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 в деталях
    05.03.2026 Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2026
    04.03.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •