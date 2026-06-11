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В Нижнем Новгороде прошла V конференции «СудостроениеRU»
11.06.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 8-11 июня 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    MSC сконцентрировала рекордную долю рынка

    Mediterranean Shipping Company побила все исторические рекорды по доле рынка, принадлежащей одной контейнерной линии.

    Портфель заказов VLCC достиг 30% действующего флота

    В контейнерном сегменте пропорция еще выше – по данным Linerlytica, портфель заказов на контейнеровозы соответствует 39% действующего флота. 

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 в деталях

    В апреле 2026 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 2%.

    Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2026

    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам первых 5 месяцев 2026 года составили 3 млн 249,8 тыс. TEU.

    Грузооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 вырос более чем в 2,7 раза

    Самая высокая динамика была в сегменте зерна.

    Регионы-лидеры по погрузке на жд, май 2026

    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам мая 2026 года.

    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен

    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по май 2026 года в различных аналитических разрезах.

    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен

    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по май 2026 года в различных аналитических разрезах.

     

    Товарооборот

    Импорт фруктов и овощей в Новосибирскую область

    С начала мая в Новосибирскую область через пост поступило более 510 тонн косточковых плодов. 

    Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края, 5 месяцев 2026

    Отгрузки через порты региона показывают стабильный рост: отечественное зерно продолжает активно поступать на рынки государств Ближнего Востока и Африки.

    Импорт абрикосов и персиков на Урал

    Ввоз абрикосов в регион деятельности Уральского таможенного управления начался в апреле.

     

    Складская логистика

    Складской рынок Московского региона по итогам первого квартала 2026

    По итогам первого квартала 2026 года общий объем предложения складской недвижимости классов А и B в Московском регионе составил 28,5 млн кв. м.

     

    Фрахтовый рынок

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июнь 2026 года и статистика судозаходов за май 2026 года.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 23, 2026

    На 23 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из всех исследуемых балтийских относительно предыдущей недели опустились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 23, 2026

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются седьмую неделю подряд.

     

    Фото: Росморречфлот

     


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