Аналитический дайджест SeaNews, 13-17 июля 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2026

На 28 неделе 2026 года ставки фрахта продолжили рост почти на все направления.

Российский транспортный сектор

Зерновой Терминальный комплекс Тамань увеличил перевалку в 4,6 раза

Общий объем перевалки зерновых вырос по сравнению с прошлым годом в 4,6 раза.

Перевозки зерна по жд, июнь 2026

В июне по сети РЖД было отправлено 1,8 млн тонн зерна.

Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен

Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за июнь 2026 года — online сервис ПОРТСТАТ Контейнеры для подписчиков.

Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен

Обновлены данные по грузообороту российских портов за июнь 2026 года — online сервис ПОРТСТАТ Грузы для подписчиков.

Контейнерооборот российских портов в июне 2026 в деталях

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 40,2%.

Погрузка угля РЖД, июнь 2026

Погрузка экспортного угля на восток в июне достигла 10,7 млн тонн.

Контейнерооборот российских портов в июне 2026 вырос на 22%

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 4,8%.

Грузооборот российских портов в июне 2026 в деталях

Более 42% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы.

Жд экспорт через порты, июнь 2026

В июне 2026 года по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 25,7 млн тонн экспортных грузов.

Грузооборот российских портов в июне 2026 вырос на 16,4%

Самая высокая динамика была в сегменте зерна.

Итоги работы грузовых терминалов РЖД, 6 месяцев 2026

Грузовые терминалы РЖД обработали в первом полугодии 2026 года более 35 млн тонн грузов.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 в деталях

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2026 года составляла 30,3%..

Глобал Портс сократил контейнерооборот

Как сообщили SeaNews в холдинге, совокупный морской контейнерооборот терминалов Глобал Портс сократился во втором квартале на 2,7%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 вырос на 38,9%

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2026 года составляла 30,3%.

Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2026 в деталях

В июне 2026 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 0,9% относительно показателя 2025 года.

Товарооборот

Чемоданное настроение

С января по май сибирские предприниматели импортировали чемоданов и сумок общей стоимостью более 445 млн рублей.

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-апрель 2026

Российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза в январе-апреле 2026 года составил 254,7 тыс. тонн.

Российский экспорт и импорт, 5 месяцев 2026

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-мае 2026 года составил 295,7 млрд долларов США.

Товарооборот Россия – Турция в январе-мае 2026 года

По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в январе-мае 2026 года снизился на 6,3%.

Экспорт продукции растительного происхождения из Алтайского края, 6 месяцев 2026

В течение первого полугодия 2026 года аграрии Алтайского края экспортировали свыше 1 млн 763 тыс. тонн продукции растительного происхождения.

Импорт арбузов и черешни на Урал

За два месяца с мая по июнь на Урал ввезено около 8 тысяч тонн арбузов

Финансы

РЖД реализовали инвестпрограмму на сумму свыше 320 млрд рублей

Значительный объём был направлен на обновление основных фондов и обеспечение безопасности перевозок.

Шиппинг

Пиратская сводка: первое полугодие 2026 года

Согласно последнему отчету IMB, в течение первого полугодия зафиксировано 38 нападений на суда.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 29 неделя, 2026

На 28 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели не изменились.

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности конец июля 2026 года.

Фото: РЖД