Грузооборот российских портов в июне 2026 вырос на 16,4%

Грузооборот всех морских портов России в июне 2026 года повысился на 16,4% относительно показателя июня прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в июне 2026 года приходилось 78,1% всего грузооборота, увеличился на 16,8%. В каботаже было перевалено на 29,2% больше, чем годом ранее. Транзит вырос на 4,6% относительно аналогичного показателя прошлого года, импорт – на 15,2%.

Более 42% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 34% и 8,8% соответственно. На уголь и кокс приходилось 27,5%.

Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого увеличилась на 97%. Пищевых грузов было обработано на 91,9% больше, чем в июне 2025 года. Оборот руды вырос на 42,3%.

На 58,2% снизился грузопоток прочих химических грузов. Перевалка прочих навалочных грузов сократилась на 54,8%, нефтепродуктов – на 28%.

В июне 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31,8%, Азово-Черноморский бассейн обработал 28,7%, на Балтийский, Арктический и Каспийский приходилось 26,8%, 11,4% и 1,2% соответственно.

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