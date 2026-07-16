Пиратская сводка: первое полугодие 2026 года

Международное морское бюро (International Maritime Bureau – IMB) сообщает о снижении числа инцидентов с участием пиратов по итогам первых 6 месяцев 2026 года.

Согласно последнему отчету IMB, всего в течение первого полугодия зафиксировано 38 нападений на суда против 90 за аналогичный период 2025 и 60 в январе-июне 2024 года.

Это самый низкий уровень пиратской активности с 1992 года – но расслабляться не стоит, предупреждают в IMB.

22 инцидента произошло, когда суда двигались, 16 – когда суда стояли на якоре.

Нападению подверглись 13 балкеров, 10 контейнеровозов, 6 танкеров и 9 судов иных типов.

На борт 27 судов пиратам удалось высадиться, пять судов было захвачено, три судна было обстреляно.

67 моряков попали в заложники, двоим угрожали, и один был ранен.

Самым опасным регионом остаются воды Сомали – в апреле-мае там было захвачено четыре судна.

Высокий градус пиратской активности зафиксирован на якорной стоянке Манилы – только в июне преступники, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, проникли на борт трех судов. С начала года в этом регионе произошло 8 инцидентов – в первом полугодии прошлого года подобных происшествий не было.

В водах Гвинеи было зарегистрировано только два инцидента с участием пиратов.

Также снизилась активность пиратов в Сингапурском проливе – в апреле злоумышленники проникли на борт двух судов, на одно в мае и на одно в июне.

Инфографика: IMB