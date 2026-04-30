Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2026 вырос на 84,1%

В марте 2026 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 84,1% относительно показателя марта 2025 года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился в 2,2 раза, транзит – на 3,6%. Каботаж вырос в 12,5 раз. Импорт сократился на 14,6%.

В марте 2026 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,2%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 43% приходилось на зерно. Доля нефти в марте 2026 года соответствовала 34,2%. На третьем месте по объемам – тарно-штучные грузы, их доля составляла 12,7%.

Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого выросла почти в 69 раз. Нефти было обработано на 84,3% больше, чем в марте 2025 года. Оборот тарно-штучных грузов вырос на 41,2%.

Наиболее значительно, на 76,7% сократилась перевалка лесных грузов. Грузооборот черных металлов уменьшился на 66,9%, пищевых грузов – на 60,8%.

В марте 2026 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 51,5%, Махачкала обработала 47,5%, на порт Оля приходился 1%.

