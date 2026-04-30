Грузооборот Каспийского бассейна в июле 2025 в деталях
30.04.2026

Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2026 вырос на 84,1%

    • В марте 2026 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 84,1% относительно показателя марта 2025 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился в 2,2 раза, транзит – на 3,6%. Каботаж вырос в 12,5 раз. Импорт сократился на 14,6%.

    В марте 2026 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,2%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 43% приходилось на зерно. Доля нефти в марте 2026 года соответствовала 34,2%. На третьем месте по объемам – тарно-штучные грузы, их доля составляла 12,7%.

    Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого выросла почти в 69 раз. Нефти было обработано на 84,3% больше, чем в марте 2025 года. Оборот тарно-штучных грузов вырос на 41,2%.

    Наиболее значительно, на 76,7% сократилась перевалка лесных грузов. Грузооборот черных металлов уменьшился на 66,9%, пищевых грузов – на 60,8%.

    В марте 2026 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 51,5%, Махачкала обработала 47,5%, на порт Оля приходился 1%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    Новости по теме
    29.04.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2026 в деталях
    Вырос на 84,1%.
    Только для подписчиков
    2026ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    25.02.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 15,4%
    Экспорт снизился на 19,1%, импорт – на 11,3%
    2026Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    03.04.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 14, 2026
    Ставки сохраняются на уровне прошлой недели.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCIКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    16.04.2026
    Грузооборот российских портов в марте 2026 повысился на 10,5%
    Экспорт увеличился на 11,3%.
    2026ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    16.02.2026
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по январь 2026 года в различных аналитических разрезах.
    2025ПОРТСТАТ
    0
    20.02.2026
    Грузооборот российских портов в январе 2026 снизился на 7%
    Экспорт сократился на 5,9%.
    2026ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0


