Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2026 снизился на 10,3%

    • В феврале 2026 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 10,3% относительно показателя февраля 2025 года.

    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2026 снизился на 10,3%

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 70,6% всех грузов, уменьшился относительно показателя аналогичного месяца 2025 года на 3,5%. Транзит снизился на 31,4%. В каботаже было перевалено на 21,6% больше, чем годом ранее, в импорте – на 6,8% больше.

    В феврале 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,2%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более 49% приходилось на нефтеналивные грузы. В феврале 2026 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 33,9% и 15,6% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 17,3%, на уголь и кокс – 10,8%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте пищевых грузов, перевалка которых выросла на 42,6%. Руды было обработано на 39,3% больше, чем в феврале 2025 года, оборот черных металлов увеличился на 33,9%.

    Наиболее значительно, на 36,8% снизилась перевалка рефгрузов. Прочих навалочных грузов перевалили на 35,7% меньше, чем в феврале 2025 года, тарно-штучных грузов обработали на 33,9% меньше.

    В феврале 2026 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 63,6%, доля порта Тамань была равна 16,6%, Туапсе – 7%.

