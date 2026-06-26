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26.06.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 22-26 июня 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные порты Турции, 5 месяцев 2026

    Контейнерооборот портов Турции по итогам 5 месяцев 2026 года составил 5,82 млн TEU.

    Все порты Финляндии, 4 месяца 2026

    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-апреля 2026 года составил 509,7 тыс. TEU.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2026 в деталях

    В мае 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,7%.

    Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2026 уменьшился на 2,4%

    Импорт сократился на 13,8%. 

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2026 в деталях

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года соответствовала 21,7%.

    Грузоперевозки по жд в восточном направлении выросли на 3%

    Объём грузоперевозок в восточном направлении за 5 месяцев 2026 года достиг 76 млн тонн. 

    Жд экспорт через порты, май 2026

    В мае 2026 года по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 28 млн тонн экспортных грузов.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2026 уменьшился на 14,6%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт снизился на 14,1%.

    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2026 в деталях

    В мае 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,3%.

    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2026 увеличился на 17,9%

    Экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 67,5% всех грузов, увеличился относительно показателя аналогичного месяца 2025 года на 19,5%.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2026 в деталях

    В мае 2026 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна повысился на 7,1% относительно показателя мая прошлого года.

     

    Товарооборот

    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 4 месяца 2026

    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам 4 первых месяцев 2026 года сократился на 17,7%.

    Растет ввоз автомобилей на Дальнем Востоке

    Основной объем автомобилей следует через Владивостокскую и Уссурийскую таможни. 

    Поставки арбузов в Омскую область увеличились в 4 раза

    С мая по июнь 2026 года омские таможенники проконтролировали ввоз более 1 тыс. тонн арбузов.

     

    Складская логистика

    Рекордный ввод складской недвижимости в Петербурге

    За первое полугодие 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области введено в эксплуатацию 358 тыс. кв. м складской недвижимости классов А и В.

    Объем сделок на рынке складской недвижимости снизился до минимума

    По предварительным итогам первого полугодия 2026 года объем сделок на рынке складской недвижимости России составил 603 тыс. кв. м.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 26 неделя, 2026

    На 26 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели снизились. 

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 26, 2026

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются десятую неделю подряд.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 26 неделя, 2026

    Средняя ставка на перевозку зерновых грузов на направлении Новороссийск – Искендерун (Турция) партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax находится на уровне $17 за тонну.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 26, 2026

    На 26 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских относительно прошлой недели на отдельные направления снизились.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 25 неделя 2026

    Цены снизились.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 25 неделя 2026

    Топливо дешевеет.

     

    Фото: Росморречфлот

     


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