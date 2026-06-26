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26.06.2026

Поставки арбузов в Омскую область увеличились в 4 раза

    • С мая по июнь 2026 года омские таможенники проконтролировали ввоз более 1 тыс. тонн арбузов, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличились более чем в четыре раза. Поставки арбузов в Омскую область увеличились в 4 раза

    В регион продолжают поступать и другие импортные сезонные продукты: за последний месяц ввезено 152 тонны черешни и 140 тонн абрикосов.

    Основным поставщиком плодоовощной продукции является Узбекистан. Также витаминные грузы поступают в Омскую область из Китая и Туркменистана.

    В целом с мая 2026 года омские таможенники проконтролировали ввоз более 3,6 тыс. тонн фруктов и овощей. На фоне роста объемов поставок площадь одного из складов временного хранения была увеличена почти в 1,5 раза – на 2,8 тыс. кв. м.

    «В летний период традиционно возрастает интенсивность поставок плодоовощной продукции. В этом году объемы ввоза значительно выросли, что потребовало расширения складской инфраструктуры. Увеличение площади склада временного хранения позволило повысить возможности по размещению и обработке скоропортящихся товаров, обеспечив бесперебойное прохождение грузов», – отметил начальник Омского таможенного поста Омской таможни Сергей Дурасов.

    Фото: ФТС


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