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Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна
23.06.2026

Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2026 уменьшился на 2,4%

    • В мае 2026 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 2,4% относительно показателя 2025 года.

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    Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2026 уменьшился на 2,4%

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 87,9% всех грузов, уменьшился на 2,6%. Каботаж вырос на 8%. Импорт сократился на 13,8%. Транзит увеличился на 17,7%.

    В мае 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,7%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более 50% приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 31,5%, нефтепродуктов – 18,9% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в мае 2026 года приходилось 16,8%, на химические и минеральные удобрения – 15,8%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, оборот которого вырос на 45,9%. Угля и кокса было обработано на 23% больше, чем в мае 2025 года. Перевалка нефти увеличилась на 16,5%.

    Наиболее значительно, на 52,5% снизился оборот прочих насыпных грузов. Сжиженного газа было обработано на 47,4% меньше, химических грузов – на 36,3% меньше.

    В мае 2026 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 47,7%, Приморск обработал 25,6%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 20,4%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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