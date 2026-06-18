Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в декабре 2025 в деталях
18.06.2026

Грузооборот российских портов в мае 2026 вырос на 8%

    • Грузооборот всех морских портов России в мае 2026 года повысился на 8% относительно показателя мая прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот российских портов в мае 2026 вырос на 8%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в мае 2026 года приходилось 77,3% всего грузооборота, увеличился на 6,2%. В каботаже было перевалено на 22,8% больше, чем годом ранее. Транзит вырос на 17,4% относительно аналогичного показателя прошлого года, импорт снизился на 3,1%.

    Более 45% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 33,3% и 11,8% соответственно. На уголь и кокс приходилось 23,9%.

    Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого увеличилась на 69,3%. Металлолома было обработано на 50,5% больше, чем в мае 2025 года. Оборот сжиженного газа вырос на 27,7%.

    На 79,2% снизился грузопоток прочих генеральных грузов. Перевалка прочих навалочных грузов сократилась на 28,6%, химических грузов – на 27,2%.

    В мае 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31,3%, Дальневосточный бассейн обработал 28,8%, на Балтийский, Арктический и Каспийский приходилось 27,7%, 11,4% и 0,8% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.04.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 18, 2026
    Ставки не изменились.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокзерновыеФрахтовые ставки
    0
    20.03.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2026 в деталях
    Увеличился на 17,7%
    Только для подписчиков
    2026Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    23.01.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Снизился на 0,3%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    05.02.2026
    Грузооборот морских портов Китая в январе-ноябре 2025
    Вырос на 3,7%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    12.01.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 2, 2026
    Ставки растут.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCI
    0
    15.04.2026
    Грузооборот российских портов в марте 2026 в деталях
    Грузооборот морских портов России повысился на 10,5%.
    Только для подписчиков
    2026ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.06.2026 Отправка контейнеров в полувагонах в январе-мае 2026
    17.06.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 4 месяца 2026
    17.06.2026 Электрические тягачи на ПКТ
    17.06.2026 Контейнерооборот российских портов в мае 2026 незначительно снизился
    17.06.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    17.06.2026 Контейнерооборот лидеров, 5 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    16.06.2026 Пункты пропуска на казахско-китайской границе 19 июня работать не будут
    16.06.2026 Электронная накладная на речке
    15.06.2026 Расширены границы морского порта Корсаков
    15.06.2026 Изменения в систему регистрации судов
    11.06.2026 Назначен начальник Уральского таможенного управления
    10.06.2026 В ЕАЭС договорились о квалификационных требованиях в сфере внутреннего водного транспорта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •