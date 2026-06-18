Грузооборот российских портов в мае 2026 вырос на 8%

Грузооборот всех морских портов России в мае 2026 года повысился на 8% относительно показателя мая прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в мае 2026 года приходилось 77,3% всего грузооборота, увеличился на 6,2%. В каботаже было перевалено на 22,8% больше, чем годом ранее. Транзит вырос на 17,4% относительно аналогичного показателя прошлого года, импорт снизился на 3,1%.

Более 45% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 33,3% и 11,8% соответственно. На уголь и кокс приходилось 23,9%.

Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого увеличилась на 69,3%. Металлолома было обработано на 50,5% больше, чем в мае 2025 года. Оборот сжиженного газа вырос на 27,7%.

На 79,2% снизился грузопоток прочих генеральных грузов. Перевалка прочих навалочных грузов сократилась на 28,6%, химических грузов – на 27,2%.

В мае 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31,3%, Дальневосточный бассейн обработал 28,8%, на Балтийский, Арктический и Каспийский приходилось 27,7%, 11,4% и 0,8% соответственно.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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