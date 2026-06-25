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Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 1,2%
25.06.2026

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2026 уменьшился на 14,6%

    • В мае 2026 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна уменьшился на 14,6% относительно показателя мая 2025 года.

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    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2026 уменьшился на 14,6%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт снизился на 14,1%, импорт – на 15%.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года соответствовала 21,7%.

    Груженых контейнеров было обработано на 10,6% меньше, чем в мае 2025 года. Из общего объема груженых 10% приходилось на рефконтейнеры, 90% – на сухие.

    53,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 46,2% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 24,2%.

    В мае 2026 года все контейнеры прошли через Порт Новороссийск.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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