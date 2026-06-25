Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2026 уменьшился на 14,6%

В мае 2026 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна уменьшился на 14,6% относительно показателя мая 2025 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт снизился на 14,1%, импорт – на 15%.
Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года соответствовала 21,7%.
Груженых контейнеров было обработано на 10,6% меньше, чем в мае 2025 года. Из общего объема груженых 10% приходилось на рефконтейнеры, 90% – на сухие.
53,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 46,2% – в экспорте.
Перевалка порожних контейнеров снизилась на 24,2%.
В мае 2026 года все контейнеры прошли через Порт Новороссийск.
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