Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 25 неделя 2026
23.06.2026

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 25 неделя 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.04.2026
    Обзор мирового рынка бункеровки. 14 неделя 2026
    Цены растут.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливомировой рынокОбзор
    0
    29.04.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2026 в деталях
    Вырос на 84,1%.
    Только для подписчиков
    2026ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    22.04.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 16 неделя 2026
    Морской газойль подешевел.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0
    20.04.2026
    Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2026 уменьшился на 0,9%
    Экспорт сократился на 1,6%.
    2026Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    02.03.2026
    Обзор мирового рынка бункеровки. 9 неделя 2026
    Топливо подорожало.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливоГлобальноЦены
    0
    03.06.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2026 в деталях
    Увеличился на 15,9%.
    Только для подписчиков
    2026Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.06.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2026 в деталях
    23.06.2026 Контейнерные порты Турции, 5 месяцев 2026
    19.06.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2026 вырос на 2,2%
    19.06.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2026
    19.06.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2026 в деталях
    18.06.2026 Отправка контейнеров в полувагонах в январе-мае 2026
    Госрегулирование Показать всё
    23.06.2026 Утверждены стандарты электронной речной навигации
    22.06.2026 О переподчинение центров электронного декларирования
    16.06.2026 Пункты пропуска на казахско-китайской границе 19 июня работать не будут
    16.06.2026 Электронная накладная на речке
    15.06.2026 Расширены границы морского порта Корсаков
    15.06.2026 Изменения в систему регистрации судов
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •