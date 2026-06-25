  Объем сделок на рынке складской недвижимости снизился до минимума  

По предварительным итогам первого полугодия 2026 года объем сделок на рынке складской недвижимости России составил 603 тыс. кв. м, снизившись на 57% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили SeaNews в NF GROUP. Для сравнения, в первом полугодии 2025 года на рынке было заключено сделок на 1,4 млн кв. м.

Текущий результат стал минимальным полугодовым показателем за последние шесть лет. По прогнозам аналитиков группы, к концу 2026 года общий объем сделок может составить 2,8-3,2 млн кв. м против 3,3 млн кв. м в 2025 году.

На фоне снижения активности сокращается и средний размер сделки: в первом полугодии он составил 13,1 тыс. кв. м, что на 40% ниже показателя, зафиксированного годом ранее. По оценке NF GROUP, это связано не только с общим охлаждением спроса, но и с изменением его структуры: после периода крупных BTS-проектов рынок смещается в сторону аренды спекулятивных складских площадей и более точечных размещений.

Снижение активности происходит на фоне роста нового предложения. По прогнозам NF GROUP, в 2026 году в России может быть введено 7 млн кв. м складских площадей. Из этого объема 2 млн кв. м уже введены в эксплуатацию, еще 5 млн кв. м находятся на стадии строительства. В результате рынок постепенно переходит от периода дефицита складских площадей к более конкурентной среде для собственников и девелоперов.

Как отмечает Константин Фомиченко, партнер NF GROUP: «В 2026 году на рынок выходит значительный объем нового предложения, при этом активность по сделкам остается сдержанной. Это усиливает конкуренцию между собственниками и постепенно меняет баланс в пользу арендаторов: у компаний появляется больше вариантов для выбора, а коммерческие условия становятся более гибкими».

Динамика объема сделок и средней площади сделки на рынке складской недвижимости России, I полугодие 2025 г. и I полугодие 2026 г. (оценка), тыс. кв. м

Источник: NF GROUP

Основной объем сделок в первом полугодии 2026 года был сосредоточен в Московском регионе – на него пришлось 82% спроса. Доля регионов России составила 12%, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 6%.

Изменение рыночной конъюнктуры отражается и на формате сделок. В первом полугодии 66% объема сделок пришлось на аренду готовых спекулятивных площадей. Еще 17% заняла BTS-аренда и 17% – субаренда. Для сравнения, по итогам 2025 года на аренду готовых площадей приходилось 54%, на BTS-аренду и BTS-продажу – по 17%, на субаренду – 10%, на продажу – 2%.

Динамика средней площади сделки на рынке складской недвижимости России, сравнение, тыс. кв. м

Источник: NF GROUP

Рост доступного предложения уже влияет на вакантность и коммерческие условия. По предварительным итогам первого полугодия 2026 года доля свободных складских площадей в Московском регионе достигла 6,7% с учетом субаренды и 4,4% по прямой аренде. Объем свободных площадей в объектах классов А и B во втором квартале оценивается в 1,9 млн кв. м, из которых 651 тыс. кв. м приходится на предложения субаренды.

На этом фоне ожидается дальнейшая корректировка ставок. В Московском регионе ставка аренды сухих складов класса А может снизиться с 10,5 тыс. руб. за кв. м в год в первом полугодии 2026 года до 9,5 тыс. руб. за кв. м в год к концу года без учета НДС и операционных расходов. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области прогнозируется снижение с 10,3 до 9,5 тыс. руб. за кв. м в год, в региональных городах – с 9,7 до 9,5 тыс. руб. за кв. м в год.

Средняя площадь сделки, распределение по профилю арендаторов/покупателей, Россия, тыс. кв. м

Источник: NF GROUP

Фото, инфографика: NF GROUP