Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2026
17.06.2026

Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.02.2026
    Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2026
    Цена на MGO почти во всех исследуемых портах снизилась.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливомировой рынокОбзор
    0
    04.02.2026
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 снизился на 66,9%
    Экспорт сократился на 68,2%, импорт – на 69,1%.
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    30.04.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2026 вырос на 84,1%
    Экспорт увеличился в 2,2 раза, каботаж – в 12,5 раз.
    2026ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    17.03.2026
    Грузооборот российских портов в феврале 2026 в деталях
    Грузооборот морских портов России снизился на 2,2%.
    Только для подписчиков
    2026ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    08.05.2026
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности май 2026 года и статистика судозаходов за апрель 2026 года.
    2026FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    17.06.2026
    Контейнерооборот лидеров, 5 месяцев 2026
    Перевалка контейнеров в Шанхае и Сингапуре подросла.
    Только для подписчиков
    2026КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.06.2026 Электрические тягачи на ПКТ
    17.06.2026 Контейнерооборот российских портов в мае 2026 незначительно снизился
    17.06.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    17.06.2026 Контейнерооборот лидеров, 5 месяцев 2026
    17.06.2026 Китай построит электрические контейнеровозы для Норвегии
    16.06.2026 Контейнерооборот российских портов в мае 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    16.06.2026 Пункты пропуска на казахско-китайской границе 19 июня работать не будут
    16.06.2026 Электронная накладная на речке
    15.06.2026 Расширены границы морского порта Корсаков
    15.06.2026 Изменения в систему регистрации судов
    11.06.2026 Назначен начальник Уральского таможенного управления
    10.06.2026 В ЕАЭС договорились о квалификационных требованиях в сфере внутреннего водного транспорта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •