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Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна
20.07.2026

Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2026 сократился на 0,9%

    • В июне 2026 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 0,9% относительно показателя 2025 года.

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    Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2026 сократился на 0,9%

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,6% всех грузов, уменьшился на 0,9%. Каботаж вырос на 4%. Импорт увеличился на 3,5%. Транзит снизился на 24,4%.

    В июне 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 26,8%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более 47% приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 35%, нефтепродуктов – 12,2% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в июне 2026 года приходилось 20,8%, на химические и минеральные удобрения – 14,9%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте пищевых грузов, оборот которых вырос более чем в 2,7 раза. Лесных грузов было обработано на 60% больше, чем в июне 2025 года. Перевалка зерна увеличилась на 36,3%.

    Наиболее значительно, на 96,4% снизился оборот цветных металлов. Накатных грузов (ро-ро) было обработано на 87,6% меньше, прочих насыпных грузов – на 75,9% меньше.

    В июне 2026 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 48,5%, Приморск обработал 24,8%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 19,4%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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