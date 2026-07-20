Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2026 сократился на 0,9%

В июне 2026 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 0,9% относительно показателя 2025 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,6% всех грузов, уменьшился на 0,9%. Каботаж вырос на 4%. Импорт увеличился на 3,5%. Транзит снизился на 24,4%.

В июне 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 26,8%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более 47% приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 35%, нефтепродуктов – 12,2% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в июне 2026 года приходилось 20,8%, на химические и минеральные удобрения – 14,9%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте пищевых грузов, оборот которых вырос более чем в 2,7 раза. Лесных грузов было обработано на 60% больше, чем в июне 2025 года. Перевалка зерна увеличилась на 36,3%.

Наиболее значительно, на 96,4% снизился оборот цветных металлов. Накатных грузов (ро-ро) было обработано на 87,6% меньше, прочих насыпных грузов – на 75,9% меньше.

В июне 2026 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 48,5%, Приморск обработал 24,8%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 19,4%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi