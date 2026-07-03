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Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 в деталях
03.07.2026

Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 снизился на 69,1%

    • В мае 2026 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя мая 2025 года на 69,1%.

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    Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 снизился на 69,1%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 79,7%, экспорт – на 61%. Каботаж снизился на 16,7%.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года соответствовала 0,03%.

    Груженых контейнеров было обработано на 60,1% меньше, чем в мае 2025 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    36,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 50,3% – в экспорте, 13,1% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 91,3%.

    В отчетном месяце 68,4% общего контейнерооборота Каспийского бассейна составлял порт Астрахань, 31,6% – порт Оля.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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