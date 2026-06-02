Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2026 увеличился на 7,8%

    • В апреле 2026 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,8% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

    Экспорт, на долю которого приходилось 86,7% всего грузооборота, вырос на 7,5%. Импорт повысился на 28,3%. В каботаже было перевалено на 5,6% меньше, чем в апреле 2025 года. Транзит сократился на 50,9%.

    Согласно имеющимся официальным данным, в апреле 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,4%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 80% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в апреле 2026 года доля угля и кокса составляла 52,6%, нефти и нефтепродуктов – 22,8% и 5,3% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 9,1%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте рефгрузов, перевалка которых выросла на 42,5%. Руды было обработано на 36,7% больше, чем годом ранее, оборот рыбы и рыбопродуктов увеличился на 36,5%.

    Наиболее значительно, на 75,3% снизился грузопоток накатных грузов (ро-ро). Черных металлов перевалили на 56,6% меньше, чем годом ранее, лесных грузов – на 37,8% меньше.

    В апреле 2026 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 34,7%, Ванино обработал 18%, на Владивосток приходилось 14,4%.

