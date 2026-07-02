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Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2025 в деталях
02.07.2026

Грузооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 18%

    • В мае 2026 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 18% относительно показателя мая 2025 года.

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    Грузооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 18%

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 7%. В каботаже было перевалено на 38,2% больше, чем годом ранее. Импорт вырос в 3,1 раза.

    В мае 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 11,4%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 40,9%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (33,2%). Доля угля и кокса в мае 2026 года составила 7,7%.

    Самая высокая динамика была в сегменте нефтепродуктов, перевалка которых выросла в 3,5 раза. Рефгрузов было обработано на 75,7% больше, чем в мае 2025 года. Оборот хим. и мин. удобрений увеличился на 75,5%.

    Наиболее значительно, на 66,3% снизился грузопоток черных металлов. Лесных грузов перевалили на 35,9% меньше, чем годом ранее, угля и кокса – на 30,8% меньше.

    В мае 2026 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 54,2%, Сабетта обработала 34%, на Варандей приходилось 6,7%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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