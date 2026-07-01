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Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 уменьшился на 7,2%
01.07.2026

Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 1,4%

    • В мае 2026 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 1,4% относительно показателя мая 2025 года.

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    Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 1,4%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (99,9%), который по итогам отчетного месяца вырос на 1,7%. Экспорт снизился на 46,4%.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года соответствовала 1,9%.

    Груженых контейнеров было обработано на 4,6% меньше, чем в мае 2025 года. Из общего объема груженых 2,1% приходилось на рефконтейнеры, 97,9% – на сухие.

    99,8% груженых контейнеров прошло в каботаже, 0,2% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 18,7%.

    В мае 2026 года доля порта Мурманск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 45,4%, на Дудинку приходилось 42,7%, через Архангельск прошло 10,7%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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