Белый, серый и черный списки Парижского меморандума

Парижский меморандум опубликовал новые белый, серый и черный списки. Действовать они будут с 1 июля 2026 по 6 июля 2027 года.

Российская Федерация, как и годом ранее, включена в серый список – вместе с Южной Кореей, Латвией, Литвой, Индией, Филиппинами, Алжиром, Тунисом и еще 11 странами.

По данным Парижского меморандума, в течение 2023-2025 годов были проведены 83 инспекции судов под российским флагом, 5 судов подверглось задержаниям. Стоят за этим реальные несоответствия или политика – вопрос.

В белом списке Парижского меморандума 40 государств, первую строчку занимают Каймановы острова.

В черном списке 10 флагов – в островном африканских и островных государств, а также Вьетнама.

Списки Парижского меморандума

Фото: Shipspotting / Pak Agen