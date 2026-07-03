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Белый, серый и черный списки Парижского меморандума
03.07.2026

Белый, серый и черный списки Парижского меморандума

    • Парижский меморандум опубликовал новые белый, серый и черный списки. Действовать они будут с 1 июля 2026 по 6 июля 2027 года.

    Российская Федерация, как и годом ранее, включена в серый список – вместе с Южной Кореей, Латвией, Литвой, Индией, Филиппинами, Алжиром, Тунисом и еще 11 странами.

    По данным Парижского меморандума, в течение 2023-2025 годов были проведены 83 инспекции судов под российским флагом, 5 судов подверглось задержаниям. Стоят за этим реальные несоответствия или политика – вопрос.

    В белом списке Парижского меморандума 40 государств, первую строчку занимают Каймановы острова.

    В черном списке 10 флагов – в островном африканских и островных государств, а также Вьетнама.

    Списки Парижского меморандума

    Фото: Shipspotting / Pak Agen


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