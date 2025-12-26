Аналитический дайджест SeaNews, 22-26 декабря 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2025

На 51 неделе 2025 года ставки, как и на 50 неделе, демонстрируют разнонаправленную динамику.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 52, 2025

На 52 неделе мировой индекс контейнерных перевозок Drewry вырос на 1% и составил 2213 доллара за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Балтийского бассейна в ноябре 2025: выросла перевалка металлолома

В ноябре 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 5,6% относительно показателя 2024 года.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2025 в деталях

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2025 года соответствовала 19,5%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 1,2%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 5,9%.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2025 в деталях

В ноябре этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,1%.

Жд экспорт через порты, ноябрь 2025

В ноябре по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 27,1 млн тонн экспортных грузов.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2025: снизилась перевалка нефтепродуктов

В ноябре 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 10,2% относительно показателя ноября прошлого года.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 в деталях

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2025 года соответствовала 42,2%.

Экспортные перевозки удобрений по жд, 11 месяцев 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 11 месяцев 2025 года выросли на 19,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 снизился на 11,8%

Груженых контейнеров было обработано на 8,9% меньше, чем в ноябре 2024 года.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 в деталях

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в ноябре 2025: выросла перевалка угля и кокса

В ноябре 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 20,3% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2025 в деталях

В ноябре 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 8,2% относительно показателя ноября 2024 года.

Перевозки зерна по жд, ноябрь 2025

В ноябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 3,4 млн тонн зерна.

Товарооборот

Импорт морепродуктов через Шереметьевскую таможню

За 11 месяцев 2025 года Шереметьевской таможней оформлено 1,6 тыс. тонн импортных морепродуктов.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-октябрь 2025

По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-октябрь 2025 года составил 2,46 млн тонн.

Импорт «под елочку»

Накануне праздников уральские таможенники оформили 10 тонн новогодних товаров.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-октябрь 2025

По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-октябре 2025 года составил 21,5 млн тонн.

Импорт орехов в Сибирь

За 11 месяцев 2025 года в Сибирь импортировано 5,2 тыс. тонн миндаля, кешью, грецких и других орехов.

Игрушечный импорт

К Новому году на Урал привезли более миллиона игрушек.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 52 неделя, 2025

На 52 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели снова опустились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 52 неделя, 2025

Ставки на перевозку зерна партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на отдельные направления снизились.

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности декабрь 2025 года и статистика судозаходов за ноябрь 2025 года.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 52, 2025

На 52 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов уменьшились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 52, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

Фото: Росморречфлот