Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2025
25.12.2025

Обновлен сервис FREIGHTMarket

    • Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков:

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности декабрь 2025 года и статистика судозаходов за ноябрь 2025 года.

    FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по более 32 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    Фото: SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.12.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2025
    Ставки опустились лишь на отдельные направления.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    28.08.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 35 неделя, 2025
    Ставки пошли вверх.
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    05.12.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 49, 2025
    Ставки прежние.
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    12.05.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 19 неделя, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    13.02.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 7, 2025
    Ставки не меняются пятую неделю подряд
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    26.06.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 26, 2025
    Ставки идут вниз.
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.12.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    25.12.2025 ONE покупает долю в Даляне
    25.12.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 снизился на 11,8%
    24.12.2025 «ТрансКонтейнер» нарастил отправку поездов увеличенной длины
    24.12.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 в деталях
    23.12.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 1,2%
    Госрегулирование Показать всё
    25.12.2025 1,36 миллиарда на строительство рыбопромыслового флота
    23.12.2025 Назначена начальник Крымской таможни
    23.12.2025 Утверждена Концепция научно-технологического развития транспортной системы
    23.12.2025 Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск
    22.12.2025 Итоги совещания по развитию Трансарктического транспортного коридора
    22.12.2025 Квота на вывоз риса в 2026 году
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •