Аналитический дайджест SeaNews, 3-7 июня 2024

Мировой контейнерный рынок

43 отмененных рейса с 23 по 27 неделю 2024

С 23 недели по 27 неделю 2024 года объявлено о 43 отмененных рейсах, что составляет 7% от 661 запланированных на этот период рейсов.

Разворот тренда: соответствие линий расписанию снизилось

В апреле 2024 года по сравнению с показателем предыдущего месяца соблюдение расписания контейнерных сервисов упало на 2,5 проц. пункта.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 23 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 23 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 11,6% до 4716 долларов за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2024 выросла перевалка зерна

В марте 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 24,3% относительно показателя марта 2023 года.

Грузы РЖД, 5 месяцев 2024: погрузка на сети снизилась на 3%

По итогам 5 месяцев 2024 года погрузка на сети РЖД снизилась на 3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 502 млн тонн.

Контейнерооборот российских портов в апреле 2024 в деталях

Контейнерооборот всех морских портов России в апреле 2024 года увеличился на 12,5% относительно показателя апреля прошлого года и составил 478,2 тыс. TEU.

Контейнерооборот российских портов в апреле 2024 вырос на 12,5%

Контейнерооборот всех морских портов России в апреле 2024 года увеличился на 12,5% относительно показателя апреля прошлого года.

Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 5 месяцев 2024

Существенный объем зерна, отгруженного в мае через российские терминалы Черного моря, ушел в Египет – на него пришлось 21,9% всех отгрузок.

Грузооборот российских портов в апреле 2024 в деталях

Грузооборот всех морских портов России в апреле 2024 года снизился на 6,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 74,1 млн тонн.

Грузооборот российских портов в апреле 2024 снизился на 6,9%

Грузооборот всех морских портов России в апреле 2024 года снизился на 6,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Грузооборот российского транспорта, 4 месяца 2024: перевозки увеличились на 0,3%

Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по января-апреля 2024 года составил 2,68 млрд тонн.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2024 в деталях

В апреле 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя апреля прошлого года на 36,7% и составил 144,2 тыс. TEU.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2024 вырос на 36,7%

В апреле 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя апреля прошлого года на 36,7%.

Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2024 в деталях

В апреле 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 5,1% относительно показателя апреля прошлого года и составил 21,7 млн тонн.

Порты

Грузооборот морских портов Китая в январе-апреле 2024

В январе-апреле этого года грузооборот портов Китая вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил чуть более 5,55 млрд тонн.

Товарооборот РФ

Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-апреле 2024 года

В январе-апреле 2024 года товарооборот между Россией и Азербайджаном снизился 5,7% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 1,3 млрд долларов.

Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-март 2024

Импорт одежды из Евросоюза в Россию в январе-марте 2024 года в денежном выражении составил 231,7 млн евро, что на 1,3% меньше, чем в январе-марте 2023.

Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-апреле 2024 года

Товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-апреле 2024 года снизился на 31% относительно показателя января-апреля прошлого года до чуть более 4 млрд долларов.

Российский экспорт черных металлов в ЕС, январь-март 2024

Российский экспорт черных металлов в Евросоюз в январе-марте 2024 года составил 1,41 млн тонн, что на 11,2% меньше, чем в январе-марте 2023, когда Россия отгрузила в ЕС почти 1,6 млн тонн.

Экспорт необработанного никеля из РФ в ЕС, январь-март 2024

Российский экспорт необработанного никеля в страны Евросоюза в январе-марте 2024 года составил 5,2 тыс. тонн. Это на 45,2% меньше, чем за первые три месяца 2023 года.

Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-март 2024

Российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в Евросоюз в январе-марте 2024 года составил в денежном выражении 29,2 млн евро, что на 78,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Внешняя торговля РФ в первом квартале 2024 года

Внешняя торговля РФ в первом квартале 2024 года снизилась относительно показателя аналогичного периода прошлого года на 6,6% и составила 168 млрд долларов.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2024

На 22 неделе года ставки на всех исследуемых трейдах заметно выросли.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 23, 2024

На 23 неделе года фрахтовые ставки в Азово-Черноморском регионе продолжили снижаться.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 23, 2024

На 23 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск сохранились на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 23, 2024

На 23 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов опустились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 23, 2024

На 23 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 23 неделя 2024

На 23 неделе на рынке бункерного топлива наблюдается разнонаправленная динамика. Стоимость низкосернистого мазута выросла во всех исследуемых портах.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 23 неделя 2024

На 23 неделе года стоимость бункерного топлива во всех исследуемых портах России снизилась.

Фото: SeaNews