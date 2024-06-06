Грузооборот российских портов в апреле 2024 снизился на 6,9%

Грузооборот всех морских портов России в апреле 2024 года снизился на 6,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в апреле 2024 года приходилось 78,3% всего грузооборота, уменьшился на 7,7%. В каботаже было перевалено на 13,1% меньше, чем годом ранее. Транзит увеличился на 4,6%, импорт – на 2,6%.

Почти половина в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 31,8% и 10,9% соответственно. На уголь и кокс приходилось 21,7%.

Самая высокая динамика была в сегменте сахара, перевалка которого увеличилась в 2 раза. Химических и минеральных удобрений было обработано на 18,9% больше, чем в апреле 2023 года. Оборот химического налива вырос на 16,4%.

На 39,4% снизился грузопоток тарно-штучных грузов. Перевалка цветных металлов сократилась на 37,7%, накатных грузов (ро-ро) – на 24,9%.

В апреле 2024 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31,4%, Балтийский бассейн обработал 29,3%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 28,1%, 10,1% и 1% соответственно.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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