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Разворот тренда: соответствие линий расписанию снизилось
04.06.2024

Разворот тренда: соответствие линий расписанию снизилось

    • В апреле 2024 года по сравнению с показателем предыдущего месяца соблюдение расписания контейнерных сервисов упало на 2,5 проц. пункта до 52,1% – этот показатель всего на 0,6 проц. пункта выше самого низкого показателя, зафиксированного в январе этого года, 52,4%. При этом, согласно данным Sea-Intelligence, в сравнении с показателем предыдущего года снижение составляет 12,1 проц. пунктов.

    Среднее время опоздания в сравнении с предыдущем месяцем сократилось в марте на 0,31 суток до 4,74 суток, что ближе к допандемийным минимумам, чем к пандемийным максимумам. По сравнению с показателем апреля прошлого года опоздания увеличились на 0,4 суток (прим. SeaNews: среднее время задержки рассчитывается только по опоздавшим судам, без учета тех, что пришли вовремя).

    Самым надежным с точки зрения соблюдения расписания в апреле 2024 года был Wan Hai Lines – у него соответствие расписанию составляло 59%. За Wan Hai идет Evergreen, у которого индекс соблюдения расписания составил 53,2%. Еще у 4 перевозчиков индекс соблюдения расписания превысил 50%. Самый низкий показатель соблюдения расписания был у ZIM – 44,2%, линия показала значительное снижение в апреле – на 11,9 проц. пункта.

    В целом в апреле в сравнении с предыдущем месяцем только CMA CGM и Evergreen смогли зафиксировать улучшение надежности расписания – на 1,3 проц. пункта.

    По сравнению с показателем апреля прошлого года ни одна из 13 крупнейших линий не показала рост индекса соответствия расписанию, при этом наибольшее снижение – на 21,8 проц. пункта – продемонстрировал PIL.

    Фото: Shipspotting/ Wolfgang Fricke

     


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