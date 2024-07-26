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Аналитический дайджест SeaNews, 22-26 июля 2024
26.07.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 22-26 июля 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Провозные мощности глобального контейнерного флота выросли на 11%

    В первой половине этого года поставки новых контейнеровозов достигли исторического максимума – 264 судна суммарной вместимостью 1,6 млн TEU.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 30 неделя 2024ъ

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 30 неделе 2024 года, после непрерывного роста начиная с 18 недели, снизился по сравнению с прошлой неделей на 2% до 5806 долларов за 40-футовый контейнер. 

    Чистая прибыль CMA CGM во втором квартале 2024 года снизилась вдвое

    Как сообщили SeaNews в компании, во втором квартале 2024 года выручка по группе составила 13,1 млрд долларов, на 6,8% выше по сравнению с аналогичным показателем 2 квартала 2023 года.

     

    Российский транспортный сектор

    Экспортные перевозки удобрений по жд в первом полугодии 2024

    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД в первом полугодии 2024 года выросли на 16,8%.

    Контейнерооборот российских портов в июне 2024 в деталях

    Контейнерооборот всех морских портов России в июне 2024 года увеличился на 11,8% относительно показателя июня прошлого года и составил 451,3 тыс. TEU.

    Контейнерооборот российских портов в июне 2024 вырос на 11,8%

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 10%, экспорт – на 20,9%.

    Глобал Портс увеличил контейнерооборот на 44% в первом полугодии 2024 года

    Консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы по итогам второго квартала 2024 года увеличился на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста российского контейнерного рынка на 11,8%.

    Жд перевозки в Китай растут

    По данным РЖД, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 18,8%.

     

    Товарооборот РФ

    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-май 2024

    По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-мае 2024 года составил 1,7 тыс. тонн на сумму 692,6 млн евро.

    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-май 2024

    По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-мае 2024 года составил 15,2 млн тонн на сумму 7,2 млрд евро

    Зерновой экспорт из Сибирского федерального округа в 2023/2024 сельскохозяйственном году

    В 2023/2024 сельскохозяйственном году (с июля 2023 года) экспорт зерновых культур из Сибирского федерального округа характеризовался двукратным сокращением географии экспорта до 11 стран. 

    Грузоперевозки по внутренним водным путям между РФ и ЕС, январь-май 2024

    По данным Евростата, грузоперевозки по внутренним водным путям из России в Евросоюз январе-мае 2024 года составили 56,6 тыс. тонн на сумму 28 млн евро.

     

    Порты

    Загруженность порта Гаосюн возрастает

    Перегруженность портов Юго-Восточной Азии вынудила линейных операторов перенаправлять контейнеровозы в ключевой тайваньский порт Гаосюн, что, в свою очередь, привело к его загруженности, а также создало нагрузку на дорожную инфраструктуру.

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2024

    На 29 неделе 2023 года почти на всех исследуемых трейдах наблюдалось повышение ставок.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 30, 2024

    На 30 неделе ставки фрахта на некоторых направлениях выросли, на других остались без изменений.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 30, 2024

    На 30 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов относительно прошлой недели почти на всех направлениях увеличились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 30, 2024

    На 30 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая относительно прошлой недели показали разнонаправленную динамику.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 30 неделя 2024

    На 30 неделе года цены на бункерное топливо снизились почти во всех исследуемых портах

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 30 неделя 2024

    На 30 неделе 2024 года цены на мазут и газойль во всех исследуемых портах России снизились.

     

    Фото: Shipspotting


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