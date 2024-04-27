Аналитический дайджест SeaNews, 22-27 апреля 2024

Мировой контейнерный рынок

44 отмененных рейса, с 17 по 21 неделю 2024

С 17 недели по 21 неделю 2024 года объявлено о 44 отмененных рейсах, что составляет 7% от 644 запланированных на этот период рейсов.

Порты

Контейнерооборот российских портов в марте 2024 в деталях

Контейнерооборот всех морских портов России в марте 2024 года увеличился на 9% относительно показателя марта прошлого года и составил почти 463 тыс. TEU.

Контейнерооборот через Роттердам в первом квартале 2024 вырос

Грузооборот порта Роттердам составил по итогам первого квартала 2024 года 110,1 млн тонн, на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Контейнерооборот российских портов в марте 2024 вырос на 9%

Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 7,7%, экспорт – на 9,4%.

Грузооборот российских портов в марте 2024 в деталях

Грузооборот всех морских портов России в марте 2024 года снизился на 7,3% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Грузооборот российских портов в марте 2024 снизился на 7,3%

Экспорт, на который в марте 2024 года приходилось 77,8% всего грузооборота, уменьшился на 7,6%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2024 в деталях

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2024 года составляла 30,9%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2024 вырос на 59,4%

Экспорт вырос на 69%. Импорт составил на 48,4% больше, чем годом ранее.

Товарооборот РФ

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-февраль 2024

Грузоперевозки трубопроводным транспортом из РФ в ЕС составили 6,5 млн тонн на сумму 3,27 млн евро.

Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 2 месяца 2024

Совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией по итогам первых двух месяцев 2024 года сократился на 45,1%.

Экспорт пиломатериалов в первом квартале 2024 года

По итогам первого квартала этого года Россия экспортировала 4,273 млн куб. м пиломатериалов, на 3,5% меньше, чем готом ранее/

Товарооборот Россия – Турция в январе-феврале 2024 года

По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в январе-феврале 2024 году снизился на 13,2%.

Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь-февраль 2024

По данным Евростата, оборот товаров, перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, в январе-феврале 2024 года в денежном выражении составил 19,9 млн евро.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2024

Ставки на трейде Азия – Европа снижались. На американском трейде ставки также опустились.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2024

На 17 неделе года в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта упали.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 17, 2024

На 17 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск снизились относительно показателя прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 17, 2024

На 17 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов на некоторых направлениях поднялись.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 17, 2024

На 17 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2024

На 17 неделе цены на бункерное топливо снизились почти во всех исследуемых портах.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 17 неделя 2024

На 17 неделе года во всех исследуемых портах России подорожали все виды топлива без исключения.

Финансы

Финансовые и операционные показатели FESCO за 2023 год

Объем международных морских перевозок составил 419 тыс. TEU, на 23% выше уровня 2022 года.

Прочая аналитика

Операционные показатели Глобал Портс в первом квартале 2024 года

По сравнению четвертым кварталом 2023 года консолидированный контейнерооборот по группе увеличился на 12,4%.

Финансовые и операционные показатели FESCO за 2023 год

Объем международных морских перевозок составил 419 тыс. TEU, на 23% выше уровня 2022 года.

Фото: Глобал Портс