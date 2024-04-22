44 отмененных рейса, с 17 по 21 неделю 2024

По информации аналитического агентства Drewry, с 17 недели по 21 неделю 2024 года объявлено о 44 отмененных рейсах, что составляет 7% от 644 запланированных на этот период рейсов.

48% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 36% – на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 16% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

На следующие пять недель THE Alliance объявил о отменах 16 рейсов, за ним следует OCEAN Alliance с 13 отменами, у 2M отменено 4 рейса. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 11 рейсов.

Как отмечают в Drewry, ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 93% судов будут ходить по расписанию, за исключением альянса 2M, у которого этот показатель составит 97%.

Захват судна «MSC Aries» вблизи Ормузского пролива в сочетании с продолжающимися атаками в Красном море представляют серьезную проблему для контейнерной отрасли и морских операций. Продолжение атак или полное закрытие Ираном пролива могут серьезно повлиять на ближневосточный контейнеропоток, и незамедлительно окажет влияние на мировой нефтяной рынок, включая цены на нефть, судоходные маршруты и энергетическую безопасность во всем мире.

Повышение рисков приведет к увеличению страховых премий за грузы, а перевозчики могут ввести новые надбавки, чтобы компенсировать последствия ухудшения условий доставки, что может привести к росту фрахтовых ставок, прогнозирует Drewry.

График: Drewry

Фото: Shipspotting/ Vladimir Knyaz