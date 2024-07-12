Аналитический дайджест SeaNews, 8-12 июля 2024

Мировой контейнерный рынок

Top-25 контейнерных линий на 1 июля 2024

По состоянию на 1 июля 2024 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности контролировали, с учетом дочерних и зависимых структур, 92% существующего контейнерного флота.

Куда перераспределяются глобальные контейнерные потоки

За первые 4 месяца 2024 года объем морских контейнерных перевозок между Дальним Востоков и блоком развивающихся экономик – Южной Америки, Африки, Ближнего Востока / Индийского субконтинета – вырос на 16% относительно аналогичного периода 2023 года.

Рекордный спрос на морские контейнерные перевозки

В мае объем морских перевозок составил 15,94 млн TEU, что превышает предыдущий рекорд в 15,72 млн TEU, зафиксированный в мае 2021 года.\

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 28 неделя 2024

По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 28 неделе 2024 года увеличился по сравнению с прошлой неделей на 1% .

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2024 увеличился на 17.1%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже.

Грузооборот российского транспорта, 5 месяцев 2024: рост на 9%

Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по января-мая 2024 года составил 2,68 млрд тонн – на 9% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

Грузооборот Арктического бассейна в мае 2024 в деталях

В мае 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна увеличился на 2,2% относительно показателя мая 2023 года и составил 8,2 млн тонн.

Грузооборот Арктического бассейна в мае 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 45,8%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2024 в деталях

В мае 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя мая прошлого года на 63,1% и составил 562 TEU.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2024 снизился на 63,1%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 64%.

Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2024 в деталях

В мае 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 14,4% относительно показателя мая 2023 года и составил 790 тыс. тонн.

Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2024: груженые выросли на 7,6%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 6 месяцев 2024 года составили 3 млн 891 тыс. TEU. Это на 8,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2024 выросла перевалка тарно-штучных грузов

В мае 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,1%.

Отгрузки зерна по железной дороге в первом полугодии 2024

За первое полугодие 2024 года на сети РЖД погружено 15,9 млн тонн зерна.

Товарооборот РФ

Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-апрель 2024

По данным Евростата, российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в Евросоюз в январе-апреле 2024 года составил в денежном выражении 121,8 млн евро.\

Товарооборот Россия – Армения в январе-мае 2024

По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-мае 2024 года составили 1,2 млрд долларов, на 20,5% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года.

Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-апрель 2024

По данным Евростата, российский экспорт алюминия и изделий из него в Евросоюз в январе-апреле 2024 года составил 129,5 тыс. тонн на сумму 302,1 млн евро.

Российский экспорт черных металлов в ЕС, январь-апрель 2024

По данным Евростата, российский экспорт черных металлов в Евросоюз в январе-апреле 2024 года составил 2 млн тонн, что на 6,7% меньше, чем в январе-апреле 2023, когда Россия отгрузила в ЕС почти 2,16 млн тонн.

Товарооборот Россия – США в январе-мае 2024 года

По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США в январе-мае 2024 года снизился на 31% до 1,9 млрд долларов.

Российский экспорт и импорт, 5 месяцев 2024

Внешнеторговый оборот России по итогам января-мая 2024 года составил 279,9 млрд долларов.

Мировая экономика

Экспорт легковых автомобилей из Китая в июне 2024

В июне 2024 года экспорт легковых автомобилей из Китая составил 378 тыс. единиц, на 28% больше по сравнению с июнем прошлого года и столько же, сколько в мае этого года.

Порты

Грузооборот морских портов Китая в январе-мае 2024

В январе-мае этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос по сравнению с аналогичным показателем 2023 года на 4,9%.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2024

На 27 неделе 2023 года практически на всех исследуемых трейдах наблюдается рост ставок.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 28, 2024

На 28 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе остаются на уровне прошлой недели. Так, стоимость отправки 3000 тонн пшеницы из Азова на порты Мраморного моря составляет 17 долларов за тонну.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 28, 2024

На 28 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск почти на всех направлениях выросли относительно уровня прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 28, 2024

На 28 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов относительно прошлой недели остались на прежнем уровне практически на всех направлениях.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 28, 2024

На 28 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая относительно прошлой недели остаются на прежнем уровне.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 28 неделя 2024

На 28 неделе 2024 года цены на бункерное топливо практически во всех исследуемых портах выросли.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 28 неделя 2024

На 28 неделе 2024 года цены на мазут и газойль во всех исследуемых портах России снизились.

Фото: Shipspotting