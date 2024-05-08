Аналитический дайджест SeaNews, 6-8 мая 2024

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 18 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 18 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 0,7% до 2725 долларов за 40-футовый контейнер.

Контейнерные порты-мультимиллионеры, 2023

В эксклюзивный клуб портов, переваливающих более 10 млн TEU в год, по итогам 2023 года вошли также 15 портов.

Безработные контейнеровозы на 22 апреля 2024 года

Флот безработных контейнеровозов продолжает сокращаться.

Среднее время опоздания контейнеровозов сократилось

По мере нормализации маршрутов вокруг Африки и стабилизации сервисов перевозчиков индекс соблюдения расписания контейнерных маршрутов в марте этого года вырос по сравнению с показателем предыдущего месяца на 1,6 проц. пункта и составил 54,6%.

35 отмененных рейсов, с 19 по 23 неделю 2024

С 19 недели по 23 неделю 2024 года объявлено о 35 отмененных рейсах, что составляет 5% от 638 запланированных на этот период рейсов.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2024: выросла химических и минеральных удобрений

В марте 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 3,3% относительно показателя марта прошлого года.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2024 в деталях

В марте 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 4,1% относительно показателя марта 2023 года.

Грузы РЖД, 4 месяца 2024: погрузка на сети снизилась на 3,2%

Погрузка на сети РЖД за 4 месяца 2024 года составила 397,6 млн тонн – на 3,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Грузооборот российского транспорта, 3 месяца 2024: перевозки увеличились на 0,4%

Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первого квартала 2024 года составил чуть более 2 млрд тонн.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте снизился на 4,1%

В марте 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 4,1% относительно показателя марта 2023 года.

Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2024 года: перевозки увеличились на 9,4%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 4 месяца 2024 составили 2 млн 567,7 тыс. TEU.

Товарооборот РФ

Импорт косметических средств из ЕС в РФ, январь-февраль 2024

Импорт косметических средств (средств для макияжа и средств для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра) из Евросоюза в Россию в январе-феврале 2024 года в денежном выражении составил 87,7 млн евро против 79,7 млн евро годом ранее (+10%).

Импорт легковых автомобилей из ЕС в РФ, январь-февраль 2024

Импорт легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из Евросоюза в Россию в январе-феврале 2024 года в денежном выражении составил 10,2 млн евро, на 85% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Товарооборот Россия – Казахстан в январе-феврале 2024 года

Товарооборот между Россией и Казахстаном в январе-феврале 2024 года составил более 3,5 млрд долларов, на 11,6% меньше, чем годом ранее.

Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-февраль 2024

Российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в Евросоюз в январе-феврале 2024 года составил в денежном выражении 15 млн евро.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 19 неделя 2024

На 19 неделе года цены на бункерное топливо снизились почти во всех исследуемых портах.

Прочая аналитика

Транзит судов через турецкие проливы, Q1 2024

По итогам первых трех месяцев 2024 года через турецкие проливы прошло более 21,5 тыс. судов.