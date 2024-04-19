Аналитический дайджест SeaNews, 15-19 апреля 2024

Мировой контейнерный рынок

46 отмененных рейсов, с 16 по 20 неделю 2024

С 15 недели по 19 неделю 2024 года объявлено о 54 отмененных рейсах, что составляет 7% от 645 запланированных на этот период рейсов.

Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2024

Суммарная вместимость флота линий из Top 26-50 на 1 апреля 2024 составила 1,1 млн TEU.

Пандемия лишила глобальный контейнерный рынок почти 25 млн TEU

Из-за пандемии мировой контейнерный рынок вырос всего на 1,5% – со 171 млн TEU в 2019 году до 173,5 млн TEU в 2023 году.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 16 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 16 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 2,7% до 2719 долларов за 40-футовый контейнер.

Безработные контейнеровозы на 8 апреля 2024 года

Флот безработных сократился как по вместимости, так и по количеству судов.

Порты

Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2024

Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2024 года вырос на 8,5% и достиг 12,45 млн TEU.

Контейнерооборот Гонконга, 3 месяца 2024

По итогам первого квартала 2024 года контейнерооборот порта Гонконг составил 3,35 млн TEU.

Контейнерные порты Турции, Q1 2024

Контейнерооборот Турции по итогам первого квартала 2024 года составил порядка 3,35 млн TEU.

Товарооборот РФ

Товарооборот Россия – Япония в январе-феврале 2024 года

Товарооборот между Россией и Японией в январе-феврале 2024 года снизился на 33,5% относительно показателя аналогичного периода прошлого года до 205,6 млрд иен (1,4 млрд долларов).

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь 2024

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе 20234 года в денежном выражении составил 743,9 евро, что на 16,3% меньше, чем в январе 2023 года.

Импорт косметических средств из ЕС в РФ, январь 2024

Экспорт косметических средств (средств для макияжа и средств для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра) из Евросоюза в Россию в январе 2024 года в денежном выражении составил 43,3 млн евро, тогда как годом ранее было 38,4 млн евро (+12,7%).

Внешняя торговля РФ в январе-феврале 2024 года

Внешняя торговля РФ в январе-феврале 2024 года снизилась относительно показателя аналогичного периода прошлого года на 7,8% и составила 102,2 млрд долларов.

Импорт и экспорт Китая, 3 месяца 2024 год

По итогам первого квартала 2024 года товарооборот между Китаем и Россией вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2%.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-февраль, 2024

Объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-феврале 2024 года составил 1 млн тонн на сумму 458,8 млн евро.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-февраль 2024

Объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-феврале 2024 года составил 762,6 тыс. тонн.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 2 месяца 2024

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам первых двух месяцев 2024 года сократился на 44,1% и составил 11,9 млрд евро.

Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-февраль 2024

Объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-феврале 2024 года составил 648 тонны на сумму 20,2 млн евро против 1059 тонн (-38,8%) на сумму 639,7 евро (-59,3%) годом ранее.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2024

На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться. При этом на европейском трейде глубина падения увеличилась, на средиземноморском – наоборот, уменьшилась. На американском трейде ставки показали разноплановую динамику.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 16, 2024

На 16 неделе года в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта незначительно выросли.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 16, 2024

На 16 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск сохранились на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 16, 2024

На 16 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов на некоторых направлениях поднялись.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 16, 2024

На 16 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2024

На 16 неделе на рынке бункерного топлива наблюдается разнонаправленная динамика, однако без сильных скачков цен.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 16 неделя 2024

На 16 неделе года во всех исследуемых портах России подешевели все виды топлива без исключения.

Финансы

OOCL увеличил объемы и сократил выручку в первом квартале 2024 года

Выручка в сумме составила почти 2 млрд долларов, на 9% ниже, чем за первый квартал 2023 года.

Прочая аналитика

Экспорт автомобилей из Шанхая в первом квартале 2024 года

По итогам первого квартала 2024 года через порт Шанхай было экспортировано 529 тыс. автомобилей, на 30,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: SeaNews