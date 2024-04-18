Пандемия лишила глобальный контейнерный рынок почти 25 млн TEU

Из-за пандемии мировой контейнерный рынок вырос всего на 1,5% – со 171 млн TEU в 2019 году до 173,5 млн TEU в 2023 году. Если бы пандемии не было, то этот показатель был бы на 24,6 млн TEU выше и в 2023 году составил бы 198,1 млн TEU, сообщает Container News со ссылкой на главного аналитика BIMCO Нильса Расмуссена.

В последние четыре года контейнерный рынок столкнулся не только с более низким, чем ожидалось, ростом мировой экономики, но и с меньшим, чем обычно, мультипликатором ВВП (коэффициентом, который определяет соотношение между первоначальным увеличением госрасходов и конечным воздействием этого увеличения на экономику).

В октябре 2019 года Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал, что мировая экономика будет расти в период с 2020 по 2023 год среднегодовыми темпами 3,5% (до пандемии она ежегодно росла на 3,4%). Однако прогнозы не сбылись – среднегодовой темп прироста мировой экономики в этот период составил всего лишь 2,6%.

«В то же время контейнерный рынок в период с 2020 по 2023 год рос в среднем на 0,4%, что соответствует мультипликатору ВВП всего 0,14, тогда как с 2013 по 2019 год он составлял 1,06, – сказал Н.Расмуссен. – Если бы этот показатель сохранился в течение 2020 года, то в 2023 году контейнерный рынок рос бы в среднем на 2,7%, а итоговый показатель 2023 года был бы на 16,8 млн TEU выше».

Мультипликатор регионального ВВП и объемы регионального контейнерного импорта были во всех регионах ниже, чем в период с 2013 по 2019 год. В двух регионах – Восточная и Юго-Восточной Азия, а также Европа-Средиземноморье – мультипликатор в течение 2020-2023 годов был отрицательный, а объемы контейнерного импорта в 2023 году оказались ниже, чем в 2019 году. Два эти региона недополучили в 2023 году из 11,4 млн из 16,8 млн TEU, недополученных в целом из-за более низкого мультипликатора ВВП.

Среднегодовой рост ВВП в Северной Америке в период 2020-2023 годов был на 3,6% выше, чем прогнозировал МВФ в октябре 2019 года.

«Если бы мировая экономика в 2020-2023 годах росла, как первоначально прогнозировалось, и если бы мультипликатор ВВП соответствовал уровню 2013-2019 годов, то мировой контейнерный рынок в 2023 году был бы на 24,6 млн TEU больше.

«Предстоит понять, могут ли неудовлетворенный спрос и/или глобальный экономический рост выше тенденции в целом восстановить в ближайшие годы часть утраченного роста. Однако прогнозы роста мировой экономики не указывают на возобновление роста», – резюмировал Н.Расмуссен.

Фото: HHLA