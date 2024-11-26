Впереди еще миллионы и миллионы TEUs’ов

Прогноз для контейнерного рынка

Объем контейнерных перевозок по железной дороге по итогам 2024 года составит в России 8 млн TEU, на 7% больше, чем годом ранее, контейнерооборот через порты вырастет на 12% до 5,2-5,3 млн TEU. Такой прогноз высказал в интервью телеканалу «Россия 24» на полях Международного форума и выставки «Транспортная неделя» в Москве председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

«Мне кажется, это отличный рост. Если так будет продолжаться каждый год, то к 2030 году мы выйдем на объемы 10-12 млн в двадцатифутовом эквиваленте», – сказал он.

Говоря об источниках роста, С.Шишкарев поделился опытом контейнеризации минеральных удобрений – по его словам сейчас на терминале Группы «Петролеспорт» в порту Санкт-Петербург задействовано более 3 тыс. единиц специализированных контейнеров для транспортировки минеральных удобрений. С.Шишкарев отметил экологичность и экономичность использования таких контейнеров – они складируются как обычные контейнеры и не требуют дополнительных условий хранения, выгрузка производится непосредственно из контейнеров в трюмы судна. В условиях, когда многие производители лишились возможности экспорта через прибалтийские страны, а пропускная способность дальневосточных погранпереходов и портов ограничена, использование спецконтейнеров создает дополнительные возможности для наращивания экспорта.

Самый большой прирост перевалки грузов в ГК «Дело» ожидают именно на Северо-Западе, где сказывается эффект низкой базы. «Когда в 2022 году основные крупнейшие контейнерные компании, которые работали на российском рынке, его покинули, то прежде всего это сказалось на Северо-Западе. Падение объемов было если не до нуля, то до критически низких уровней, – напомнил С.Шишкарев. – Сейчас мы наблюдаем рост уже 40% по сравнению с прошлым годом. Уверен, что и дальше объемы будут расти».

Кроме того, на Северо-Западе существует профицит мощностей для перевалки контейнеров, и до их заполнения, по оценке С.Шишкарева, «впереди еще миллионы и миллионы TEUs’ов».

Международная логистика: Китай, Индия, Африка

С.Шишкарев подчеркнул, что транспортные коридоры с участием Китая имеют значительный потенциал для развития. На данный момент они функционируют лишь на 20% своих возможностей. ГК «Дело» открыла представительства в Шанхае, Циндао и на юге Китая. Но Китай будет оберегать свой рынок внутренней логистики и не ждёт там российских игроков.

Однако возможности для участия в логистических проектах открываются в других странах, в частности, в Индии, где, как напомнил С.Шишкарев, уже присутствуют российские машиностроители. Поскольку российские производители будут поставлять туда подвижной состав, открывается перспектива для российских транспортных компаний выходить в сегменты морской и железнодорожной логистики страны. Индия, по оценке С.Шишкарева, является очень перспективным регионом с точки зрения населения и экономического потенциала.

В качестве еще одного региона, представляющего интерес для развития международных логистических проектов, С.Шишкарев назвал Африку. «Я был в Танзании, встречался с руководством транспортного комплекса этой страны. Это большая африканская страна, расположенная в центре континента. Моя давняя мечта – из Танзании зайти вниз до Южной Африки и вверх до Египта».

Инвестиционные приоритеты

Говоря о приоритетных инвестиционных проектах Группы, С.Шишкарев рассказал о реконструкции глубоководного причала контейнерного терминала НУТЭП в Новороссийске. Завершить проект, предусматривающий удлинение причальной стенки на 140 метров и увеличение складской площади почти на 2 га, планируется через два года. В результате пропускная способность НУТЭП превысит 1 млн TEU в год, и он станет крупнейшим контейнерным терминалом на юге России, подчеркнул С.Шишкарев. Большая работа, по его словам, также идет на дальневосточном терминале Группы.

На зерновом терминале КСК в Новороссийске Группа компаний «Дело» планирует строительство дополнительных мощностей силосного парка и специального приемо-отправочного парка, чтобы экспортировать российское подсолнечное масло и принимать импортное пальмовое масло. По итогам 2024 года Группа рассчитывает отгрузить через КСК более 10 млн тонн зерновых грузов. «Это новый рекорд для Российской Федерации», – отметил С.Шишкарев.

«Мы будем развивать те стивидорные мощности, которые быстро дают отдачу», – подчеркнул С.Шишкарев, напомнив, что Группа компаний «Дело» – одна из немногих компанией в стране, которая строит за свой счет, без привлечения государственных инвестиций.

В московском регионе ГК «Дело» в сотрудничестве с банком ВТБ завершает первую стадию реализации проекта сухопутного терминала Усады. В мае следующего года планируется запустить первый контейнерный поезд с терминала и ввести значительный объем складских площадей.

Фото: скриншот интервью телеканалу «Россия 24»