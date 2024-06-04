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Контейнерооборот российских портов в апреле 2024 вырос на 12,5%
04.06.2024

Контейнерооборот российских портов в апреле 2024 вырос на 12,5%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в апреле 2024 года увеличился на 12,5% относительно показателя апреля прошлого года.

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    Контейнерооборот российских портов в апреле 2024 вырос на 12,5%

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    Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 9,1%, экспорт – на 13%. В каботаже было перевалено на 32,3% больше, чем в апреле 2023 года. Транзит составил сократился на 94,5%.

    Груженых контейнеров было обработано на 10% больше, чем в апреле 2023 года. Из общего объема груженых 11,9% приходилось на рефконтейнеры, 88,1% – на сухие.

    52,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 27,3% – в экспорте, 20,3% – в каботаже и 0,1% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 20,5%.

    В апреле 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 44,2%, Балтийский бассейн обработал 30,2%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 22%, 3,5% и 0,1% соответственно.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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