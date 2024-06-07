Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 23, 2024
07.06.2024

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 23, 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2024
    Экспорт зерна из России в 2023 году составил 66 млн тонн на сумму почти 15,5 млрд долларов
    По торговле пшеницей Россия удерживает первое место в мире
    20232024дружественные страныЗерно
    0
    06.06.2024
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2024 в деталях
    В апреле 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя апреля прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Балтийский бассейнКонтейнерооборотПорты
    0
    05.02.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 6 неделя 2024
    Цены на бункерное топливо пошли вниз
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    22.04.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2024
    Ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться.
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставки
    0
    16.02.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 7, 2024
    На 7 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна судами типа Panamax из порта Новороссийск […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    24.05.2024
    Грузоперевозки через погранпереходы Дальневосточной магистрали выросли на 35%
    По итогам января-апреля 2024 года
    2024ГрузоперевозкиДальневосточная железная дорогаКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.06.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2024 вырос на 36,7%
    06.06.2024 Глобал Портс будет строить вторую и третью очереди УЛКТ
    06.06.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2024 в деталях
    06.06.2024 Уход с контейнерного рынка – часть стратегического плана
    06.06.2024 FESCO и «Свеза» будут развивать экспортные контейнерные перевозки продукции деревообработки
    06.06.2024 CULines продал с верфи контейнеровозы-новострои за ненадобностью
    Госрегулирование Показать всё
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •