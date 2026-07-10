Аналитический дайджест SeaNews, 6-10 июля 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2026

На 27 неделе 2026 года ставки фрахта продолжили рост.

Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2026

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-мая 2026 года составил 80,6 млн TEU.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2026 вырос в 2,2 раза

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 39% приходилось на зерно.

Регионы-лидеры по погрузке на жд, июнь 2026

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам июня.

Отправка контейнеров в полувагонах в январе-июне 2026

В январе-июне 2026 года для перевозки контейнеров сформировано 1972 состава из 143,1 тыс. полувагонов.

Погрузка автомобилей на Калининградской железной дороге, первое полугодие 2026

Погрузка автомобилей на Калининградской железной дороге в первом полугодии 2026 года выросла в 2,8 раза.

Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2026

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам первых 6 месяцев 2026 года составили 3 млн 921 тыс. TEU.

Товарооборот

146 тысяч фур и более 4 тыс. ж/д составов через Забайкальск

Грузооборот автотранспортом и по железной дороге растет.

Экспорт сельхозпродукции через порты Краснодарского края в КНР, 6 месяцев 2026

Основу экспорта в этом году сформировали три позиции: горох, подсолнечный шрот и семена льна.

Возобновлен экспорт плавленого сыра с Алтая в КНР

За пять месяцев 2026 года предприниматели Алтайского края направили в КНР более 49 тонн плавленого сыра.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-апрель 2026

Объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-апреле 2026 года составил 6,72 млн тонн.

Шиппинг

Дефицит комсостава и избыток рядовых моряков

К такому выводу пришли BIMCO и Международная палата судоходства.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 27 неделя, 2026

На 27 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели снизились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 27 неделя, 2026

На 27 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на все исследуемые направления не менялись шестую неделю подряд.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 27, 2026

На направлении Лиепая / Рига – ARAG ставка на перевозку 1,5 тыс. тонн семян льна судами дедвейтом 5 тыс. тонн была $25.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 27, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении южных портов Китая не изменились.

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июль 2026 года и статистика судозаходов за июнь 2026 года.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 28 неделя, 2026

На 27 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели снизились.

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026

По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в июле этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 2089 долларов.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 28, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не менялись двенадцатую неделю подряд.

Фрахтовый рынок Черного моря, 28 неделя, 2026

На 28 неделе этого года средняя ставка на перевозку зерновых грузов на направлении Новороссийск – Искендерун (Турция) партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax находится на уровне $17 за тонну.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 28, 2026

На 28 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских относительно прошлой недели на отдельные направления увеличились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 28 неделя 2026

На 28 неделе 2026 года в Роттердаме на 6 июля стоимость высокосернистого мазута (HSFO) составляет $454.

Фото: Группа «Дело»