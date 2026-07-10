Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Черного моря, 28 неделя, 2026
10.07.2026

Фрахтовый рынок Черного моря, 28 неделя, 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.03.2026
    Грузооборот российских портов в феврале 2026 в деталях
    Грузооборот морских портов России снизился на 2,2%.
    Только для подписчиков
    2026ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    25.05.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 в деталях
    Вырос на 1,9%.
    Только для подписчиков
    2026Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    26.03.2026
    Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2026 в деталях
    Большая часть контейнеров (99,9%) прошла в каботаже.
    Только для подписчиков
    2026Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    29.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 5 неделя, 2026
    Ставки резко пошли вверх.
    Только для подписчиков
    2026Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    15.04.2026
    Контейнерооборот российских портов в марте 2026 вырос на 0,5%
    Импорт увеличился на 17%, экспорт сократился на 23%
    2026КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    24.02.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2026 снизился на 25%
    Импорт уменьшился на 37,5%.
    2026Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.07.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026
    09.07.2026 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2026
    08.07.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    08.07.2026 Регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Ворсино
    08.07.2026 Отправка контейнеров в полувагонах в январе-июне 2026
    08.07.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    10.07.2026 Назначения в ФТС
    10.07.2026 Электронное декларирование коррупции не помеха
    09.07.2026 Запрет на экспорт дизтоплива распространен на производителей
    08.07.2026 Назначен начальник Центральной базовой таможни
    07.07.2026 Назначен начальник Центрального таможенного управления
    06.07.2026 Таможня пресекла контрабанду черепах
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •