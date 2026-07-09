Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 28 неделя 2026
09.07.2026

Обзор мирового рынка бункеровки. 28 неделя 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.05.2026
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Обновлены данные по грузообороту российских портов за апрель 2026 года.
    2026ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    08.06.2026
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июнь 2026 года и статистика судозаходов за май 2026 года.
    2026FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    28.04.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в марте 2026 увеличился на 7,8%
    Экспорт увеличился на 0,8%, каботаж – на 21,4%.
    2026Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    03.06.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 22 неделя 2026
    Цены снизились.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0
    05.06.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 23 неделя, 2026
    Ставки не изменились.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    22.05.2026
    Грузооборот российских портов в апреле 2026 в деталях
    Грузооборот морских портов России повысился на 8,2%.
    Только для подписчиков
    2026ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.07.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026
    09.07.2026 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2026
    08.07.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    08.07.2026 Регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Ворсино
    08.07.2026 Отправка контейнеров в полувагонах в январе-июне 2026
    08.07.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    09.07.2026 Запрет на экспорт дизтоплива распространен на производителей
    08.07.2026 Назначен начальник Центральной базовой таможни
    07.07.2026 Назначен начальник Центрального таможенного управления
    06.07.2026 Таможня пресекла контрабанду черепах
    03.07.2026 В Москве обсудили развитие западного маршрута МТК «Север – Юг»
    02.07.2026 Замминистра транспорта о замене возрастного флота
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •