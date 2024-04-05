Аналитический дайджест SeaNews, 1-5 апреля 2024

Мировой контейнерный рынок

48 отмененных рейсов, с 14 по 18 неделю 2024

С 14 недели по 18 неделю 2024 года объявлено о 48 отмененных рейсах, что составляет 7% от 650 запланированных на этот период рейсов.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 14 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 14 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 3,2% до 2836 долларов за 40-футовый контейнер.

Безработные контейнеровозы, по состоянию на 25 марта 2024 года

Флот безработных контейнеровозов по состоянию на 25 марта 2024 года увеличился по вместимости и по количеству судов.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов

В феврале 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 47,6% относительно показателя февраля 2023 года.

Грузы РЖД, 3 месяца 2024: погрузка на сети снизилась на 3,1%

По итогам первого квартала 2024 года погрузка на сети РЖД составила 295,9 млн тонн.

ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-феврале 2024 года

Контейнерооборот всех морских портов России в январе-феврале 2024 года составил 880.8 тыс. TEU. 56,9% из этого объема, или 500,8 тыс. TEU обработали пять терминалов.

Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 3 месяца 2024

По итогам первого квартала 2024 года через российские глубоководные порты Черного моря было экспортировано 8,5 млн зерновых грузов.

ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе-феврале 2024 года

В январе-феврале 2024 году грузооборот всех морских портов России снизился на 3,3% относительно показателя января-февраля 2023 года и составил 139,6 млн тонн.

Грузооборот российского транспорта, 2 месяца 2024: перевозки выросли на 1%

Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первых двух месяцев 2024 года составил 1,31 млрд тонн.

Порты

Грузооборот портов Китая в январе-феврале 2024

В январе-феврале этого года грузооборот портов Китая вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил чуть более 2,6 млрд тонн.

Товарооборот РФ

Товарооборот Россия – Финляндия в январе 2024 года

В январе 2024 года из Финляндии в Россию было ввезено товаров на сумму 25,4 млн евро, на 46,5% меньше по сравнению с показателем января 2023 года.

Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь 2024

Перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, в январе 2024 года в денежном выражении составил 430 тыс. евро, на 86,4% меньше, чем в январе 2023 года, когда было 3,16 млн евро.

Экспорт электроэнергии из РФ в ЕС, январь 2024

Российский экспорт электроэнергии в Евросоюз в денежном эквиваленте в январе 2024 года составил 3,4 млн евро.

Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-феврале 2024 года

В январе-феврале 2024 года товарооборот между Россией и Азербайджаном снизился 22,4% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 591,3 млн долларов.

Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-феврале 2024 года

Товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-феврале 2024 года снизился на 12% относительно показателя января-февраля прошлого года до 2,3 млрд долларов.

Импорт легковых автомобилей из ЕС в РФ, январь 2024

Импорт легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из Евросоюза в Россию в январе 2024 года в денежном выражении составил 4,5 млн евро, что на 85,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Российский экспорт руд и железных концентратов в ЕС, январь 2024

Российский экспорт руды и железных концентратов в Евросоюз в январе 2024 года составил 9,4 тонн на сумму 1.3 млн евро, тогда как годом ранее было отгружено 33 тыс. млн тонн (-71,5%) на сумму 5,8 млн евро (-77,6%).

Экспорт аммиака из РФ в ЕС, январь 2024

Экспорт аммиака безводного и в водном растворе из России в Евросоюз в январе 2024 года составил 35,1 тыс. тонн, что на 178,6% больше, чем в январе 2023 года. Тогда Евросоюз импортировал из РФ 12,6 тыс. тонн этой продукции.

Товарооборот Россия – Грузия в январе-феврале 2024 года

В январе-феврале 2024 года товарооборот между Россией и Грузией снизился на 12,1% относительно показателя января-февраля 2023 года и составил 410,6 млн долларов.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2024

На 13 неделе года ставки почти на всех исследуемых трейдах сократились. Только на внутриазиатском трейде отмечен рост ставок.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 14, 2024

На 14 неделе года в Азово-Черноморском регионе уровень ставок фрахта не изменился по сравнению с 13 неделей.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 14, 2024

На 14 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск снизились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 14, 2024

На 14 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов почти по всем направлениям не изменились. Только ставка в адрес марокканского порта Агадира снизились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 14, 2024

На 14 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 14 неделя 2024

На 14 неделе на рынке бункерного топлива наблюдается разнонаправленная динамика, однако без каких-либо значимых изменений.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 14 неделя 2024

На 14 неделе года цены на мазут и газойль во всех исследуемых портах России поднялись.

Финансы

НМТП сократил прибыль по МСФО

Выручка группы увеличилась на 22,4% до 67,4 млрд рублей.

Прочая аналитика

Продажи автомобилей в России в первом квартале 2024 существенно выросли

Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России по итогам первых трех месяцев 2024 года выросли на 62,3% и составили 249,1 тыс. единиц.