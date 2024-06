Аналитический дайджест SeaNews, 17-21 июня 2024

Мировой контейнерный рынок

46 отмененных рейсов с 25 по 29 неделю 2024

По информации аналитического агентства Drewry, с 25 недели по 29 неделю 2024 года объявлено о 46 отмененных рейсах.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2024: груженые сократились, порожняк вырос

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2024 года соответствовала 44,2%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2024 в деталях

Экспорт, на долю которого приходилось 85,2% всего грузооборота, вырос на 1,2% до 17,7 млн тонн.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2024: выросла перевалка химического налива

В апреле 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 1,3% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 в деталях

В апреле 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 18,6% относительно показателя апреля 2023 года и составил 16,9 тыс. TEU.

Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 увеличился на 18,6%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже.

Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2024 в деталях

В апреле 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 11,1% относительно показателя апреля 2023 года и составил 7,5 млн тонн.

Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2024: снизилась перевалка руды

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 45,3%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 в деталях

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт уменьшился на 70% до 114 TEU.

Порты

Контейнерооборот лидеров, 5 месяцев 2024

Контейнерооборот Шанхая по итогам 5 месяцев 2024 года составил 20,85 млн TEU.

Товарооборот РФ

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2024

перевозки грузов по железной дороге из ЕС в РФ в отчетном периоде составили 30,2 тыс. тонн на сумму 62 млн евро.

Товарооборот Россия – Армения в январе-апреле 2024

По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-апреле 2024 года составили 844,1 млн долларов.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2024

По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-апреле 2024 года составил 1,56 млн тонн на сумму 11,1 млрд евро

Товарооборот Россия – США в январе-апреле 2024 года

По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США в январе-апреле 2024 года снизился на 35,5% до 1,4 млрд долларов.

Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2024

По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-апреле 2024 года составил 1,3 тыс. тонн на сумму 543,1 млн евро.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-апрель 2024

По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-апреле 2024 года составил 12,3 млн тонн на сумму 5,9 млрд евро.

Внешняя торговля РФ в январе-апреле 2024 года

Внешнеторговый оборот РФ в январе-апреле 2024 года снизился относительно показателя аналогичного периода прошлого года на 5,2%.

Товарооборот Россия – Сербия в январе-апреле 2024 года

По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в январе-апреле 2024 года снизился на 32,7%.

Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь-апрель 2024

Оборот товаров, перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, в январе-апреле 2024 года в денежном выражении составил 32,9 млн евро.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2024

На 24 неделе года почти на всех исследуемых трейдах наблюдается увеличение ставок.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 25, 2024

На 25 неделе года фрахтовые ставки в Азово-Черноморском регионе заметно снизились.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 25, 2024

На 25 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск сохранились на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 25, 2024

На 25 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов понизились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 25, 2024

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении северных портов Китая находятся на уровне низких двадцатых.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 25 неделя 2024

На 25 неделе 2024 года цены на бункерное топливо выросли почти во всех исследуемых портах.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 25 неделя 2024

В порту Калининград цена на 380 HSFO выросла на 3,2%.