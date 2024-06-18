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46 отмененных рейсов с 25 по 29 неделю 2024
18.06.2024

46 отмененных рейсов с 25 по 29 неделю 2024

    • По информации аналитического агентства Drewry, с 25 недели по 29 неделю 2024 года объявлено о 46 отмененных рейсах, что составляет 7% от 661 запланированного на этот период рейса.

    57% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 30% – на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 13% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

    46 отмененных рейсов с 25 по 29 неделю 2024

    На следующие пять недель OCEAN Alliance объявил об отмене 14 рейсов, за ним следует 2M с 8 отменами, у THE Alliance отменено 7 рейсов. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 17 рейсов. Ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 93% судов будут ходить по расписанию.

    Как пишет Drewry, контейнерная отрасль снова борется с дисбалансом спроса и предложения, перегруженностью портов и нехваткой контейнеров, что в целом напоминает ситуацию, которую рынок пережил во время пандемии. Однако на этот раз причиной является продолжающийся кризис в Красном море.

    Грядет дальнейшее повышение ставок. Несколько крупных перевозчиков уже объявили о повышении надбавок пикового сезона, которые вступят в силу в середине июня – начале июля. Пока неясно, сможет ли рынок полностью переварить эти повышения или сможет найти способы смягчить их влияние, отмечают в Drewry.

    График: Drewry

    Фото: Shipspotting/ mecanicocadiz


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