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Продажи автомобилей в России в первом квартале 2024 существенно выросли
04.04.2024

Продажи автомобилей в России в первом квартале 2024 существенно выросли

    • По данным Комитета автопроизводителей AEB, продажи легковых и коммерческих автомобилей в России по итогам первых трех месяцев 2024 года выросли на 62,3% и составили 249,1 тыс. единиц.

    Согласно данным, предоставленным АО «ППК» (АО «Паспорт промышленный консалтинг» – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ»), которые включают объемы продаж автомобилей через альтернативные каналы, продажи составили 341,6 тыс. единиц, что на 85,6% больше, чем за январь-март 2023 года.

    По словам председателя Комитета автопроизводителей Алексея Калицева, в первом квартале рынок в целом вырос на 86% к первому кварталу прошлого года и на 102% в марте (по данным ППК).

    «Первый квартал 2024 показал высокие результаты. Существенный рост предложений соответствовал крайне высокому спросу. – отметил он. – Спрос был стимулирован адаптационными мерами господдержки».

    А.Калицев добавил, что первый квартал ознаменовался запуском локальных производств на заводах, которые находились в простое в последнее время. Появление новых брендов расширяет возможности выбора для покупателей.

    «С нетерпением ждем появление новых брендов в статистике АЕБ. Solaris уже с нами! Исходя из наметившихся тенденций на рынке и с учетом того, что не произойдет существенных негативных изменений, – сказал он. – Комитет автопроизводителей подтверждает ранее озвученный прогноз и считает, что в 2024 г. рынок достигнет и, возможно, превысит 1,3 млн. новых автомобилей».

    По итогам 3 месяцев 2024 года в лидерах продаж российские и китайские марки.

    Лидер российского авторынка Lada в январе-марте 2023 году нарастила продажи относительно аналогичного показателя 2023 года на 42,5% – до 91,6 тыс. автомобилей.

    Следующие три позиции в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России заняли китайцы.

    Так, второе место занимает китайская марка Haval – лидер среди иномарок, продаваемых в России, его продажи в первом квартале 2024 года существенно выросли – в 2,3 раза, до 37,5 тыс. автомобилей.

    Китайские автомобили Chery занимают третью строчку топа – их было продано более 33 тыс. единиц, на 74,4% больше, чем годом ранее.

    Еще один китайский бренд, Geely, на четвертом место, продажи этих автомобилей за 3 месяца 2024 года увеличились в 2,3 раза до 29,1 тыс. единиц.

    Российский бренд ГАЗ занимают пятую строчку рейтинга. За отчетный период автомобилей этой марки было продано 11,9 тыс. – это на 24,3% больше, чем годом ранее.

     


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