Аналитический дайджест SeaNews, 11-15 марта 2024

Мировой контейнерный рынок

50 отмененных рейсов, с 11 по 15 неделю 2024

С 11 недели по 15 неделю 2024 года объявлено о 50 отмененных рейсах, что составляет 8% от 650 запланированных на этот период рейсов.

Безработные контейнеровозы на 26 февраля 2024 года

Флот безработных сократился как по вместимости, так и по количеству судов.

Оборот мировых контейнерных линий, январь 2024

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам первого месяца 2024 года составил 14,4 млн TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 11 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 3,8% до 3162 доллара за 40-футовый контейнер.

2M и THE Alliance сохранили стабильный средний размер судов на своих маршрутах

На маршруте Азия – Средиземноморье 2M и THE Alliance сохранили стабильный средний размер судов, в то время как у Ocean Alliance после первых атак в Красном море произошел резкий рост.

Российский транспортный сектор

ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе 2024 года

В январе 2024 году грузооборот всех морских портов России снизился на 6,2% относительно показателя января 2023 года и составил 71 млн тонн.

Контейнерооборот российских портов в феврале 2024 в деталях

Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2024 года увеличился на 29,8% относительно показателя февраля прошлого года и составил 453,9 тыс. TEU.

Контейнерооборот российских портов в феврале 2024 вырос на 29,8%

Груженых контейнеров было обработано на 35,5% больше, чем в феврале 2023 года.

Грузооборот российских портов в феврале 2024 в деталях

Грузооборот всех морских портов России в феврале 2024 года увеличился на 4,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 68,6 млн тонн.

Порты

Контейнерные порты Турции, 2 месяца 2024

Контейнерооборот Турции по итогам первых двух месяцев 2024 года составил порядка 2,2 млн TEU.

Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2024

Контейнерооборот Шанхая по итогам первых двух месяцев 2024 года составил 8,3 млн TEU.

Товарооборот РФ

Товарооборот Россия – Грузия в январе 2024 года

В январе 2024 года товарооборот между Россией и Грузией снизился на 28% относительно показателя января 2023 года и составил 190 млн долларов.

Импорт и экспорт Китая, 2 месяца 2024

Внешнеторговый оборот Китая по итогам первых двух месяцев 2024 года составил 930,9 млрд долларов.

Товарооборот Россия – Южная Корея в январе 2024 года

Товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе 2024 года снизился на 24,5% относительно показателя января прошлого года до 958,4 млн долларов.

Товарооборот Россия – США в январе 2024 года

Товарооборот между Россией и США в январе 2024 года снизился на 50,5% до 274 млн долларов.

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, 2023

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию по итогам 2023 года в денежном выражении составил почти 8,7 млрд евро, на 12,1% меньше, чем в 2022 году.

Товарооборот Россия – Сербия в январе 2024 года

Товарооборот между Сербией и Россией в январе 2024 года снизился на 37,5% и составил 248,5 млн долларов.

Импорт косметических средств из ЕС в РФ, 2023

Импорт косметических средств (средств для макияжа и средств для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра) из Евросоюза в Россию по итогам 2023 года в денежном выражении составил 495,4 млн евро против 427,3 млн евро годом ранее (+15,9%).

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2024

На 10 неделе года фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться. При этом на европейском и американском трейдах глубина падения увеличилась, на средиземноморском – наоборот, уменьшилась.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 10, 2024

На 10 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из черноморского порта Новороссийск в адрес Алжира увеличились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 10, 2024

На 10 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов почти по всем направлениям снизились, кроме Дании.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 10, 2024

На 10 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая изменились.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11, 2024

На 11 неделе года ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе сохранились на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 11, 2024

На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами типа Handymax из порта Новороссийск выросли, ставки на балкеры типа Panamax сохранились на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 11, 2024

На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов по всем направлениям снизились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 11, 2024

На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2024

Стоимость газойля и низкосернистого мазута снизилась почти во всех исследуемых портах.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 11 неделя 2024

На 11 неделе 2024 года цены на мазут и газойль во всех исследуемых портах России поднялись.

Финансы

Финансовые результаты ZIM. Итоги 2023

Суммарная выручка по итогам всего 2023 года составила 5,2 млрд долларов по сравнению с 12,6 млрд 2022 год (-59%), что обусловлено главным образом снижением фрахтовых ставок.