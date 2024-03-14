Финансовые результаты ZIM. Итоги 2023

Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2023 год.

Итоги 4 квартала

Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок по итогам четвертого квартала 2023 года составил 786 тыс. TEU, на 4,6% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года. Средняя величина ставки была 1102 долларов за TEU, на 48% ниже, чем годом ранее.

Суммарная выручка сократилась на 45% до 1,2 млрд долларов, что в основном обусловлено снижением фрахтовых ставок. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 80% до 190 млн долларов. Операционный убыток составил 54 млн долларов против операционной прибыли 585 млн долларов в четвертом квартале 2022 года, скорректированный операционный убыток – 49 млн долларов. Снижение было обусловлено в первую очередь сокращением доходов, частично компенсированным снижением операционных расходов.

Чистый убыток составил 147 млн долларов против чистой прибыли 417 млн долларов в четвертом квартале 2022 года, что обусловлено, главным образом, сокращением операционной прибыли.

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA и скорректированной операционной прибыли за четвертый квартал 2023 года составила 16% и -4% соответственно против 44% и 27% за четвертый квартал 2022 года.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 162 млн долларов против 1,1 млрд долларов в четвертом квартале 2022 года (-85%).

Свободный денежный поток в отчетном периоде уменьшился на 88% до 128 млн долларов.

Итоги 2023

Суммарная выручка по итогам всего 2023 года составила 5,2 млрд долларов по сравнению с 12,6 млрд 2022 год (-59%), что обусловлено главным образом снижением фрахтовых ставок.

Объем перевозок по итогам 2023 года снизился на 2,9% и составил 3,3 млн TEU. Средняя величина фрахтовой ставки была 1203 доллара за TEU, на 63% ниже, чем годом ранее.

Операционный убыток за 2023 год составил 2,5 млрд долларов по сравнению с операционной прибылью 6,1 млрд долларов за 2022 год. Как пояснили в компании, это с связано с неденежным убытком от обесценения в размере 2,06 млрд долларов в третьем квартале 2023 года.

Чистый убыток за 2023 год, включая неденежный убыток от обесценения 2,06 млрд долларов, составил 2,7 млрд долларов против чистой прибыли 4,6 млрд долларов за 2022 год.

Скорректированный показатель EBITDA снизился на 86% до 1,05 млрд долларов. Скорректированный операционный убыток составил 422 млн против 6,15 млрд долларов в 2022 году.

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA и скорректированной операционной прибыли за 2023 год составила 20% и -8% соответственно против 60% и 49% за 2022 год.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 1 млрд долларов против 6,1 млрд долларов за 2022 год (-83%).

Свободный денежный поток в отчетном периоде уменьшился на 84% до 919 млн долларов.

Фото: ZIM