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Росатом лк Ямал север сияние
23.10.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 19-23 октября 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2026

    На 42 неделе 2026 года ставки фрахта демонстрировали разнонаправленную динамику.

    Все порты Финляндии, 8 месяцев 2026

    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-июля 2026 года составил 1,02 млн TEU

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот ВМТП, 9 месяцев 2026

    «Владивостокский морской торговый порт» с января по сентябрь 2026 года обработал более 674 тысяч TEU.

    Перевозки зерна по жд, сентябрь 2026

    В сентябре по сети РЖД было отправлено 3,4 млн тонн зерна.

    «Дело» увеличило отгрузки зерновых и каучука из Красноярска

    За январь-сентябрь с собственного терминала ГК «Дело» на станции Базаиха отправлено около 2,4 тыс. TEU зерновых.

    Погрузка цемента на жд, сентябрь 2026

    В августе со станций РЖД отправлено 2,1 млн тонн цемента.

    Глобал Портс увеличил контейнерооборот в третьем квартале 2026

    «Глобал Портс Инвестментс» опубликовал операционные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2026 года.

    FESCO увеличила морские контейнерные перевозки между Владивостоком и Китаем

    Основным фактором роста остаются импортные перевозки, объем которых за девять месяцев увеличился на 72%. 

    Экспортные перевозки НТК, 9 месяцев 2026

    АО «Национальная транспортная компания» в январе-сентябре 2026 года увеличило объём экспортных перевозок по Восточному полигону на 5,4%

     

    Товарооборот

    Экспорт семян подсолнечника с Алтая в Китай

    За 8 месяцев 2026 года предприниматели Алтайского края направили в Китай свыше 15,5 тыс. тонн семян подсолнечника.

    Откуда в Пулково живые крабы

    Экспорт этой категории товаров демонстрирует значительный рост.

    Импорт какао-бобов через Уральский таможенный пост

    За 9 месяцев 2026 года сотрудники Уральского таможенного поста (ЦЭД) оформили 783 тонн какао-бобов.

    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 8 месяцев 2026

    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам 8 месяцев 2026 года сократился на 11%.

     

    Складская логистика

    Спрос на складскую недвижимость в России упал

    По данным Bright Rich | CORFAC International, за январь-сентябрь 2026 года объем сделок со складской недвижимостью в России упал на 22%.

    Сделки со складской недвижимостью в Петербурге и Ленобласти, 9 месяцев 2026

    За 9 месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объем заключенных сделок со складскими площадями классов А и В составил 353 тыс. кв. м.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 43 неделя, 2026

    По данным брокерской компании Sea Lines, на 43 неделе ситуация в Азово-Черноморском регионе остается без изменений.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 42 неделя 2026

    На 42 неделе 2026 года в Роттердаме цена на высокосернистый мазут (HSFO) повысилась на 4,6%.

     

    Фото: Росатом


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