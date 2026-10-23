Аналитический дайджест SeaNews, 19-23 октября 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2026

На 42 неделе 2026 года ставки фрахта демонстрировали разнонаправленную динамику.

Все порты Финляндии, 8 месяцев 2026

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-июля 2026 года составил 1,02 млн TEU

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот ВМТП, 9 месяцев 2026

«Владивостокский морской торговый порт» с января по сентябрь 2026 года обработал более 674 тысяч TEU.

Перевозки зерна по жд, сентябрь 2026

В сентябре по сети РЖД было отправлено 3,4 млн тонн зерна.

«Дело» увеличило отгрузки зерновых и каучука из Красноярска

За январь-сентябрь с собственного терминала ГК «Дело» на станции Базаиха отправлено около 2,4 тыс. TEU зерновых.

Погрузка цемента на жд, сентябрь 2026

В августе со станций РЖД отправлено 2,1 млн тонн цемента.

Глобал Портс увеличил контейнерооборот в третьем квартале 2026

«Глобал Портс Инвестментс» опубликовал операционные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2026 года.

FESCO увеличила морские контейнерные перевозки между Владивостоком и Китаем

Основным фактором роста остаются импортные перевозки, объем которых за девять месяцев увеличился на 72%.

Экспортные перевозки НТК, 9 месяцев 2026

АО «Национальная транспортная компания» в январе-сентябре 2026 года увеличило объём экспортных перевозок по Восточному полигону на 5,4%

Товарооборот

Экспорт семян подсолнечника с Алтая в Китай

За 8 месяцев 2026 года предприниматели Алтайского края направили в Китай свыше 15,5 тыс. тонн семян подсолнечника.

Откуда в Пулково живые крабы

Экспорт этой категории товаров демонстрирует значительный рост.

Импорт какао-бобов через Уральский таможенный пост

За 9 месяцев 2026 года сотрудники Уральского таможенного поста (ЦЭД) оформили 783 тонн какао-бобов.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 8 месяцев 2026

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам 8 месяцев 2026 года сократился на 11%.

Складская логистика

Спрос на складскую недвижимость в России упал

По данным Bright Rich | CORFAC International, за январь-сентябрь 2026 года объем сделок со складской недвижимостью в России упал на 22%.

Сделки со складской недвижимостью в Петербурге и Ленобласти, 9 месяцев 2026

За 9 месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объем заключенных сделок со складскими площадями классов А и В составил 353 тыс. кв. м.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 43 неделя, 2026

По данным брокерской компании Sea Lines, на 43 неделе ситуация в Азово-Черноморском регионе остается без изменений.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 42 неделя 2026

На 42 неделе 2026 года в Роттердаме цена на высокосернистый мазут (HSFO) повысилась на 4,6%.

Фото: Росатом