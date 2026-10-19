Перевозки зерна по жд, сентябрь 2026

С января по июль на сети РЖД погружено 25,9 млн тонн зерна, на 43,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания в своем телеграм-канале. Экспорт вырос в 1,8 раза до 18,8 млн тонн.

В сентябре по сети РЖД было отправлено 3,4 млн тонн зерна, что на 14,4% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

356,3 тыс. тонн из этого объема отгружено в контейнерах (23,7 тыс. TEU, рост в 2 раза). Ускоренный рост контейнеризации зерновых, отмечают в РЖД, связан с оптимизацией логистики, особенно при экспортных перевозках через погранпереходы и при использовании неспециализированных терминалов.

На экспорт в сентябре отправлено 2,8 млн тонн зерна (рост в 1,8 раза).

Лидерами по объёму погрузки зерна в июне стали Волгоградская область с 261,6 тыс. тонн (+40%), Оренбургская область (258,2 тыс. тонн. +33%) и Саратовская область (252 тыс. тонн, +44%).

Фото: РЖД