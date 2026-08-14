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Динамическая модель Цифровой железнодорожной станции введена в эксплуатацию
14.08.2026

Динамическая модель Цифровой железнодорожной станции введена в эксплуатацию

    • РЖД ввели в постоянную эксплуатацию динамическую модель Цифровой железнодорожной станции, сообщила компания в своем макс-канале.

    Автоматизированная система – основной инструмент визуализации эксплуатационной работы цифровой железнодорожной станции. В ней собрана и отражена вся информация о дислокации, перемещении вагонов и локомотивов, занятости путей, манёврах, ресурсах и возникающих отклонениях.

    Данные аккумулируются как с колёс, от устройств железнодорожной автоматики, так и напрямую от программно-аппаратных комплексов. Так станция впервые становится полностью измеримой, наблюдаемой и предсказуемой.

    В перспективе система сможет выстраивать прогноз развития тех или иных событий. Например, окна для манёвров, точки возможных задержек, резерв пропускной и перерабатывающей способностей, ожидаемое освобождение путей, готовность составов к последующим операциям.

    Фото (скриншот): РЖД


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