Динамическая модель Цифровой железнодорожной станции введена в эксплуатацию

РЖД ввели в постоянную эксплуатацию динамическую модель Цифровой железнодорожной станции, сообщила компания в своем макс-канале.

Автоматизированная система – основной инструмент визуализации эксплуатационной работы цифровой железнодорожной станции. В ней собрана и отражена вся информация о дислокации, перемещении вагонов и локомотивов, занятости путей, манёврах, ресурсах и возникающих отклонениях.

Данные аккумулируются как с колёс, от устройств железнодорожной автоматики, так и напрямую от программно-аппаратных комплексов. Так станция впервые становится полностью измеримой, наблюдаемой и предсказуемой.

В перспективе система сможет выстраивать прогноз развития тех или иных событий. Например, окна для манёвров, точки возможных задержек, резерв пропускной и перерабатывающей способностей, ожидаемое освобождение путей, готовность составов к последующим операциям.

Фото (скриншот): РЖД